Il rinnovo di Dybala? Lo spieghi l’ex direttore Paratici. Il procuratore Raiola punge e apre

Allora domenica sera, in casa a Torino, la Juventus contro il Milan si gioca la concreta possibilità di rimettersi in gioco, ma deve vincere. Detto questo, nella casa bianconera tengono banco parecchi discorsi, iniziamo dal rinnovo di Dybala, attaccante venduto dall’ex direttore sportivo Paratici allo United 2019 (scambio con Lukaku?) e ritornato, causa il suo rifiuto ad andare in Inghilterra, al centro del villaggio. Ma sentitosi trattato come un pacco, oggi, il fantasista argentino prende tempo, ma salvo colpi di scena, alla fine dovrebbe rimanere alla Juve. Cherubini e Arrivabene però dimostrino di essere all’altezza della ricostruzione bianconera, magari dopo un colloquio chiarificatore con Paratici.

Ah … l’esercizio 2020/2021 chiude ufficialmente con una perdita consolidata di 209,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di 89,7 milioni di euro dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio è principalmente dovuto a minori ricavi per 92,7 milioni, correlati sia agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sui ricavi da gare e da vendite di prodotti, licenze e altri (47,9 milioni complessivi), sia a minori proventi da gestione diritti da calciatori (128,8 milioni).

Ciò detto. Mino Raiola, potente procuratore calcistico e amico del vicepresidente juventino Nedved (grande giocatore, ma dirigente magmatico), così si è espresso nelle scorse ore: “Sono dispiaciuto per come è stato trattato Donnarumma. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto”. L’ agente del portiere ex Milan, attualmente al PSG, e della Nazionale italiana, in un’intervista alla Rai ha poi aggiunto: “Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio. Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo, di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto – le parole di Raiola rilasciate alla tv nazionale italiana – La possibilità che torni alla Juventus c’è ma dipende anche dalla Juve”.

Ora però palla al campo, è tempo di big match, ergo … Vecchia Signora batti un colpo se ci sei ancora!

Stefano Mauri