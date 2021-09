Movimento Libertario, ecco il programma dell’assemblea 2021

Il 4 settembre si terrà l’assemblea annuale del Movimento Libertario, che vede tra i suoi fondatori il giornalista ed editore Leonardo Facco, impegnato in questi mesi con le battaglie contro il Green Pass e la gestione della pandemia.

Di lui abbiamo ci siamo occupati più volte (SPECIALE) raccontando anche dei suoi libri Coronavirus – Stato di paura e L’esperimento, sempre dedicato alla pandemia da coronavirus. I video di Facco sono stati censurati da Youtube, che gli ha cancellato il canale per informazioni non in linea “con le autorità sanitarie locali” – GUARDA IL DOCUMENTO

L’ASSEMBLEA LIBERTARIA – IL COMUNICATO

Ludwig von Mises sosteneva che “Innovatori e geni creativi non possono essere allevati nelle scuole. Sono gli uomini che sfidano ciò che la scuola ha insegnato loro”.

Il Movimento Libertario e la comunità che s’è consolidata intorno ai suoi principi, un po’ rappresenta ciò che il grande economista austriaco affermò anni fa.

Nei sedici mesi passati, l’affermarsi di questa distopia sanitaria, statalista e collettivista ha permesso al Movimento e ai suoi valori di brillare ancora di più, depurandosi dalle scorie che avevano cercato di avvelenarne l’anima.

In questo quasi anno e mezzo, grazie al vostro sostegno e grazie al lavoro eccezionale di persone del calibro di Leonardo Facco, Alessandro Fusillo, Michele Gandolfi e Giacomo Zamagni, il Movimento è cresciuto molto schierandosi in prima linea, a muso duro, in difesa della libertà individuale e della libera scelta.

Siamo cresciuti, abbiamo frequentato le piazze, abbiamo disobbedito ed abbiamo difeso – e difendiamo ancora oggi – coloro che hanno detto no a questa strana dittatura consensuale.

Ora, vorremmo anche conoscerci meglio e pensare al prossimo futuro. Per questa ragione, il 4 settembre prossimo, in una location meravigliosa, ci diamo appuntamento per l’Assemblea generale del Movimento, alla quale parteciperanno anche Giacomo Zucco, che del libertarismo è ovviamente un “massimalista” ed il professor Enrico Colombatto.

Vi aspettiamo, iscrivetevi, sarà una giornata memorabile. Non abbiamo la verità in tasca, ma sicuramente abbiamo la libertà in testa e non siamo disposti a barattarla per nulla al mondo!

PROGRAMMA

11.30 – Saluto di benvenuto (G. Zamagni)

11.45 – La ripartenza del Movimento Libertario (M. Gandolfi)

12.10 – Liberta’ o socialismo, tertium non datur (E. Colombatto)

13.00 – Pranzo con saluto di Javier Milei

14.20 – Esibizione musicale (Daniele Jump)

14.30 – Massimalismo libertario (G. Zucco)

15.00 – L’alternativa alla distopia totalitaria (A. Fusilllo)

15.30 – Il futuro del movimento (L. Facco)

DETTAGLI

L'Assemblea 2021 del Movimento Libertario si svolgerà il 4 Settembre a Carmagnola in provincia di Torino, nella splendida Cascina Verne. – INFO Via Verne 6, 10022, Frazione Tuninetti, Carmagnola, (TO). L'Assemblea è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione.

I partecipanti potranno scegliere se pranzare nell’Agriturismo o portarsi un pranzo al sacco da consumare nella vasta area verde.

Il pranzo nell’agriturismo ha un costo di 30 euro Se qualcuno avesse la necessità di fermarsi a dormire nella cascina può farlo contattando l’Agriturismo al numero +39 339.31.00.048