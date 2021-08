E’ il ballo delle punte: tanti attaccanti della Serie A vogliono cambiare club, via alle danze

Allora Berardi ha comunicato al Sassuolo l’intenzione di cambiare aria e con 30milioni di euro può partire: il Milan e le altre pretendenti (Fiorentina e Lazio) sono avvisate.

Zapata lascerebbe l’Atalanta volentieri per l’Inter, ma la Dea, non è contenta di lasciar partire il costoso (35milioni) attaccante colombiano.

Belotti attualmente al Torino sembra un triste separato in casa: Atalanta, Inter e Fiorentina restano alla finestra.

Il superprocuratore Mendes le sta provando tutte per accontentare il suo assistito Cristiano Ronaldo (curioso che Ancelotti in persona abbia smentito di rivolere Cr7 a Madrid, no?) desideroso di lasciare la Juve, così come la compagna – manager Wanda Nara gradirebbe tornare in Italia (Juve?) con Icardi.

Lautaro? Il rinnovo con l’Inter è vicino, ma nulla forse è come sembra e l’Atletico Madrid, pur defilato, rimane in vigile attesa.

Vlahovic? Tema complesso, il sogno mostruosamente proibito di mercato del Deus Ex Machina dell’Inter Marotta, per il patron viola Comisso. City e Tottenham, in Inghilterra sono pronte a scattare. E non dimentichiamoci del solito Atletico Madrid.

Insigne? Lo vorrebbero Simeone (Atletico), Inzaghi Simone (Inter), Sarri (Lazio), Allegri (Juve) e Spalletti suo attuale coach al Napule.

Dybala rinnoverà con la Juventus? Sembra di sì. Correa lascerà la Lazio?

Insomma, pur con pochi soldi e pochissime idee, il calciomercato è entrato nel vivo e il ballo delle punte è appena iniziato.

