Il dottor Maurizio Borghetti: “E’ il vaccino l’arma più sicura per non ammalarsi gravemente di Covid”

Medico di campagna, come lui stesso ama definirsi, il dottor Maurizio Borghetti… nelle vesti di radiologo presso l’ospedale Maggiore di Crema, in quelle di SocialBlogger informato sui fatti e di volontario (generoso) vaccinatore, beh è in trincea contro il maledetto virus da una vita. Ecco un suo post significativo, ripreso pure via Instagram, dalla Blogger, giornalista, opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, in materia.

Piccolo aggiornamento che spero non disturbi il lieto periodo di ferie (per chi le ha).

In luglio, da queste parti (Crema, provincia di Cremona, Lombardia) abbiamo visto 22 Tac con polmonite Covid-19 (10 in più di giugno). Età media: 58 anni 36-91 anni). La maggior parte non vaccinati o con 1 sola dose. I rimanenti (di cui 2 over-80) con quadri Tac lievi, curati e guariti a casa.

Cinque dei non vaccinati avevano quadri Tac di polmonite medio-grave. Di queste una era minima in I battuta, la persona ha assunto la terapia ad oggi conosciuta ed è tornata dopo alcuni giorni con polmonite estesa. Così, tanto per informare anche chi ancora si illude che le ‘cure domiciliari’ siano la panacea per togliere di mezzo i vaccini. Questi ultimi stanno facendo il loro buon lavoro, a differenza delle strane convinzioni di no-Vax e boh-vax, molto poco (per non dire quasi niente) corrispondenti alla realtà dei fatti. Qualora (come sembra) si estenda sempre di più la popolazione vaccinata, per disponibilità di dosi e di adesione delle persone, riusciremo ad evitare morti, sofferenze e disastrose chiusure che potrebbero profilarsi visto l’andamento di aumento dei contagi.

Spero per l’ultima volta di ripetere che il vaccino protegge molto bene dalla polmonite, meno dalla infezione di naso e gola, non pericolosa e con disturbi poco rilevanti. Morale: non fate caso a chi tenta di stravolgere la realtà con false correlazioni tra vaccini e incremento dei tamponi positivi.

Così come tantissimi altri, si è fatto, si fa e si farà tutto il possibile per far uscire tutti quanti da questa tragedia. Ci tengo a dire: senza prendere un tollino in più…tanto meno da qualsiasi Big Pharma.

Dai Burdèl che ghe la fèm

