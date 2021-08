Rassegna Stampa RadioRaccontata 3 agosto Wuhan 7 nuovi casi green pass infermieri sospesi medici no 5 motociclisti morti sulle strade semestre bianco prime Pagine a Tonini Forti

Bravissima Valentina ed è argento per l’Italia nella disciplina del corpo libero! Rete bucata titola il Manifesto, prenotazioni in regione Lazio congelate almeno fino a ferragosto, Zingaretti non cederà al ricatto degli hacker che hanno colpito dalla Germania; la paura per altri cyber attacchi e per possibile vendita dati sensibili è alta;

Green pass sindacati e lavoro, Draghi cerca di tranquillizzare “fate rispettare le regole” ma i sindacati preoccupati “non può diventare un occasione di licenziamento”; le cronache locali registrano che la realtà sta correndo sul binario delle sospensioni per i non vaccinati; da Alto Adige “Punite due infermiere no vax”; L’eco di Bergamo “L’ordine: saranno sospesi. Per ora sono 93 gli infermieri non vaccinati ma se ne stimano 300”; arrivano 10 milioni alla sanità a Bergamo dalla Regione Lombardia e a settembre riprenderanno a pieno regime visite e interventi; Troppi i morti sulla strada, chi ci pensa alla nostra sicurezza? Quotidiano di Lecce Schianto in moto 3 morti è mattanza sulle strade; Comincia il semestre bianco e parte l’assedio a SuperMario? titola Il Tempo che vede una maggioranza sempre più litigiosa e agguerrita; ma i soldi del Recovery per ripartire sono arrivati?

W L’ITALIA

