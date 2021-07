Un Castello per le api, storia e apicultura si raccontano

Il 30 luglio a Zavattarello storia e apicultura si incontrano, si sostengono e si raccontano attraverso due libri “L’ultima cena di Pietro Dal Verme” romanzo di Lorenzo Labò e il romanzo storico corale “Sulle Orme dei Dal Verme”

Siamo nell’alta Val Tidone in provincia di Pavia, in un borgo piccolo della comunità montana inserito ad onore nel circuito dei più bei borghi italiani in cui viene coltivato un oro dolce Il miele di Zavattarello . Arrivando in macchina costeggerete montagne verdi e rigogliose e entrati in Zavattarello non potrete non notare e non visitare Il Castello Dal Verme che sovrasta il borgo antico.

Qui ci porteranno le narrazioni dei due libri che nelle sale del Castello stesso verranno presentati. L’occasione per lasciarsi trasportare con “Sulle orme dei Dal Verme” per viaggiare dal XII secolo ad oggi facendoci conoscere la famiglia Dal Verme e facendoci respirare la loro audacia e la loro intraprendenza. Ne “L’ultima Cena di Pietro dal Verme” potrete incontrare, attraverso il racconto del suo autore, un Leonardo Da Vinci che si muove in una narrazione fatta di azione, arte e storia

Alle 18.30 del 30 luglio dunque tutti pronti per la presentazione dei due volumi. Saranno presenti il moderatore Armando Branchini e i relatori: Patrizia Achille, Enrico Baldazzi, Camillo Dal Verme, Eduardo Grottanelli De’ Santi, Lorenzo Labò, Marina Trazi

Per rubare qualche altro aneddoto agli scrittori, gustare le tipicità culinarie che Zavattarello offre non ultimo il suo miele strepitoso, potete prenotare la cena, oltre alla vista al Castello e alle attività di questa giornata ricca di storia e curiosità. Questi i contatti 335 352475 oppure baldazzi@cmispa.it

L’evento è stato promosso da Confluenze Festival e da Associazioni Apicoltori Oltrepò Montano