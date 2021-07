Sherlock Holmes, Auguste Dupin e la fine dello Squartatore: l’incredibile soluzione del caso

Sherlock Holmes e Auguste Dupin sono alla stretta finale con il peggior serial killer di sempre: Jack lo Squartatore. L’appuntamento in edicola e in ebook con I gialli di Crimen

Contiene il racconto: Sherlock Holmes contro Arsène Lupin: Primo round

La trama:

Siamo giunti all’appuntamento numero 19 con gli speciali apocrifi di Sherlock Holmes, in edicola e in ebook.

SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA FINE DELLO SQUARTATORE. Londra, autunno 1888. Sherlock Holmes, insieme con Auguste Dupin, sta dando la caccia a “Jack lo Squartatore”, il folle assassino che con il favore delle tenebre sta massacrando prostitute nelle strade dell’East End londinese. L’inquilino del 221B di Baker Street riesce brillantemente a scoprire l’incredibile identità dell’assassino, quindi non resta che completare l’opera catturando il diabolico criminale.

SHERLOCK HOLMES CONTRO ARSÈNE LUPIN: PRIMO ROUND. Un nobile francese in trasferta a Londra si precipita a chiedere consulto a Sherlock Holmes perché, mentre si trovava nella sala d’aspetto della Victoria Railway Station, ha subito il furto di un preziosissimo gioiello. Sorprendentemente, la polizia non è riuscita a stabilire né chi sia l’autore dello scippo, né dove si trovi la refurtiva. Holmes capisce immediatamente che dietro quel crimine si nasconde la mano del “ladro gentiluomo” Arsène Lupin, le cui imprese stanno suscitando clamore in Normandia.

Con la postfazione di Gian Luca Margheriti, autore di Lettere dall’inferno, la vera storia di Jack lo Squartatore.

***

***

LA SERIE I GIALLI DI CRIMEN, TUTTI GLI EBOOK:

I primi 12 numeri sono apocrifi firmati da Enrico Solito, tra i massimi esperti al mondo di Sherlock Holmes e riportano in ogni volume l’enciclopedia su Sherlock Holmes, a cura dello stesso Solito e di Stefano Guerra. Dal numero 13 sono iniziati gli appassionanti gialli di Rino Casazza, specializzato nel far incontrare i grandi detective del passato.

***

L’AUTORE:

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano.

Ha pubblicato una cinquantina di racconti e undici romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi che vedono rivivere come protagonisti i più grandi detective della letteratura di genere.

Gli ultimi romanzi pubblicati sono Il serial killer sbagliato, Algama, 2018; Al tempo del Mostro, 2018, rivisitazione in chiave fantascientifica della vicenda del Mostro di Firenze; il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018, scritto insieme a Daniele Cambiaso e, sempre in collaborazione con lo stesso autore, L’Angelo di Caporetto, 2017, uscito prima per Algama e poi in allegato a Il Giornale nella collana “Romanzi storici”, Gli enigmi di Don Patrizio, Algama, 2016.

Per la collana Gli apocrifi di Algama sono usciti: Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula, 2017; Padre Brown, Philo Vance e l’Angelo della Morte, 2017; Sherlock Holmes, Padre Brown e il delitto dell’indemoniata; 2016 Sherlock Holmes, Auguste Dupin e il match del secolo; 2016.

Sempre per Algama ha pubblicato l’antologia Il trucco dei due poliziotti, 2019.

Nella serie edicola I gialli di Crimen ha già pubblicato Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula.

Cura su Fronte del Blog la rubrica Casazza Report.

