Rassegna stampa RadioRaccontata 27 luglio Tokio Tunisia Italia emergenza pass grandine e varianti prime pagine a Tonini Forti a

Brava Federica record per la nuotatrice per la quinta volta alle Olimpiadi in finale; La scuola sta arrivando e anche l’obbligo per i prof di vaccinarsi entro il 12 settembre tutto pronto; cortei sotto accusa diffondono il virus Lamorgese “Vigileremo!”;in Tunisia parlamento esautorato, coprifuoco la situazione è critica A dieci anni dalla cacciata di Ben Ali, la Tunisia è di nuovo pericolosamente in bilico tra democrazia e svolta autoritaria. E’ una situazione dagli sviluppi imprevedibili quella che sta vivendo il Paese nordafricano dopo l’annuncio del presidente Kais Saied che ha silurato il premier Hichem Mechichi e sospeso per 30 giorni il parlamento. La Sardegna continua a bruciare 20 000 ettari il danno del rogo allerta gialla paura per l’arrivo del maestrale.

Giornali locali; a Piacenza +19% aumento dell’occupazione nel ramo della meccanica; disastro grandine gravi danni nel parmense e piacentino ; Grafica Veneta inchiesta choc e arresti, caporalato e sfruttamento lavoratori in corso le indagine per la grande industria veneta anche 16 ore di lavoro ma in busta 8; in corso il processo per la violenza subita dalla 21 enne disabili sul bus “tutti sapevano”.

W L’ITALIA

Le notizie da ascoltare delle prime pagine dei quotidiani nazionali e regionali e dal magazine on line fronte del blog commentate e raccontate dai RadioRaccontiamoci. Roberto Forti e Simona Tonini Scrivi a info@radioraccontiamoci.net daremo Voce alla tua opinione e alla tua Prima Pagina