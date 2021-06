La notte di Milano si riaccende intervista a Tommy Dj

La notte riparte, noi siamo partiti alla volta di Milano per vedere e la Movida riprendere vita, molte le persone on the road, dehors dei locali gremiti o quasi, passeggio nelle vie del centro come fosse un sabato pomeriggio, tutto in ordine e ordinato da una parte, ma con una forte tensione per qualsiasi cosa possa accadere, come se ci fosse sempre un a spia accesa nella nostra mente che ci mantiene in allerta. Allora schiamazzi di ragazzi o situazioni sospette saltano subito all’occhio, e allo stesso modo provocano reazioni, che spesso rientrano da sole ma che possono essere anche esplosive. C’è solo voglia di libertà, di poter vivere e un po’ stravivere, in fondo molto più “ordinatamente” e “ordinariamente” di prima della pandemia. Siamo scesi anche nel mondo notturno, quello che porta al centro degli spettacoli sexy milanesi, dove a ballare sono pooldancer e il pubblico sta a guardare in mascherina. La musica che gira intorno la mette Tommy che di notte ne ha vissute tra locali e il suo taxi, a lui abbiamo chiesto che aria tira in un’ intervista in diretta su Cluster fm

Buon ascolto !