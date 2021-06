Vaccinazione eterologa, sì o no? Il parere del dottor Agostino Dossena

Eterologa sì/no: questo snodo, attuale, fondamentale, importante sta caratterizzando questa delicata fase della campagna di vaccinazione contro il Covid 19. E su questo tema è concentrato il nuovo intervento, via social e sul suo Blog informato sui fatti, dello specialista cremasco in anestesia e rianimazione Agostino Dossena, medico in trincea contro il maledetto virus pronto appunto a dare informazioni medico – scientifico da tanti mesi ormai.

Molte persone mi chiedono lumi sulla seconda dose di vaccino dopo aver fatto la prima dose con Astra Zeneca.

Quello che dico a tutti è:

1) non c’è nessun pericolo, i recenti studi in pubblicazione ne attestano la sicurezza. Qualche voce fuori dal coro esiste, per la verità, ma la maggioranza degli esperti è favorevole.

Intanto non è un mix dato che viene somministrato dopo molte settimane (9-12), diciamo che potrebbe essere considerato come un richiamo: a chi ha fatto l’antitetanica 10 anni fa e oggi fa il richiamo viene somministrato un vaccino diverso, per dire che è una pratica consueta. In moltissimi altri paesi la cosiddetta eterologa, ma è un nome sbagliato, è praticata da tempo, cito Germania, Francia e Spagna, giusto i maggiori

2) Se lo scopo è quello di avere una maggiore immunità, l’eterologa è la soluzione. E’ noto che la seconda dose con lo stesso vettore, come nel caso di Astra Zeneca, determina una minor risposta anticorpale, proprio perchè con la prima si è creato una risposta anche nei confronti del vettore, che rischia cosi di essere soppresso con relativo stimolo anticorpale verso il SARS-COV2

I primi dati dicono che con l’eterologa vi è una maggiore risposta immunitaria

3) Se però, per qualunque motivo, si hanno timori e ci si sente più tranquilli ricorrendo alla seconda dose con Astra Zeneca, oggi esiste la possibilità di scegliere, previo consenso informato (ma c’è anche nell’altro caso). L’importante è completare la vaccinazione.

Quello che sta succedendo in Inghilterra ci dice che una sola dose non è in grado di arginare la variante Delta, quella indiana

Per ogni dubbio parlatene con il vostro medico e con il medico vaccinatore

