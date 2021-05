SINGAPORE SLING, torna il ebook il pluripremiato noir di Giancarlo Narciso

Vincitore del Premio Tedeschi nel 1998, diventato un film tre anni più tardi, Singapore Sling racconta la saga di Rodolfo Capitani. E torna oggi in ebook per Algama in una versione rivista dall’autore Giancarlo Narciso

In una Singapore torrida e inquietante, due uomini italiani all’estero si incontrano per caso ed è come se si fossero conosciuti da sempre: Rodolfo Capitani, girovago e vagabondo, di professione traduttore free lance, in fuga da se stesso; Marco Valbusa, dirigente della Sigmatech, una società italiana che si occupa di prodotti per l’edilizia, ma dagli affari poco chiari. Un incontro che metterà Rodolfo nei guai fino al collo, all’indomani della morte di Marco in un misterioso incidente di macchina: perchè a Singapore la vita vale poco, soprattutto se c’è in ballo una grande quantità di soldi. In Singapore Sling (da cui nel 2001 è stato tratto il film Belgrado Sling), vincitore del Premio Tedeschi nel 1998 e qui riproposto in una nuova edizione rivista dall’autore, si susseguono frenetici una serie di colpi di scena che sconvolgono le regole del thriller tradizionale. Sorretto da da una scrittura visiva dall’andamento cinematografico, restituisce i colori e le affascinanti ambientazioni dell’Oriente lontano e conduce il lettore in una storia mozzafiato e dal ritmo vertiginoso che lo rende uno dei migliori gialli italiani degli ultimi anni.

***

SINGAPORE SLING in formato epub su tutti gli store e QUI

SINGAPORE SLING in formato mobi per Kindle su AMAZON

SINGAPORE SLING è anche su Play Store e Apple Store

***

Dello stesso autore presso Algama:

Le zanzare di Zanzibar – GUARDA

Play with fire (in lingua inglese) – GUARDA

***

L’AUTORE

Vincitore del prestigioso premio Scerbanenco per il miglior noir italiano nel 2006 con Incontro a Daunanda e, nel 1998, del Premio Tedeschi con Singapore Sling, Giancarlo Narciso aggiunge al suo arco titoli come Sankhara, (Finalista Premio Scerbanenco 2002), Otherside (terzo classificato Premio Azzeccagarbugli 2011), Solo Fango, I Guardiani di Wirikuta, Un’ombra anche tu come me, Le zanzare di Zanzibar, Un nome su una lista, oltre a Chi lotta coi mostri, una raccolta di quattro spy-story in formato novelette. Con lo pseudonimo di Jack Morisco ha firmato per Segretissimo Mondadori la serie di Banshee, che include finora i romanzi Alba Rossa a West Papua, Dossier 636, Manila Sunrise, L’arma birmana, Le tigri e il leone, Furia a Lombok. Da Singapore Sling è stato tratto il film Belgrado Sling di Riccardo Donna, con Cecilia Dazzi, Fabio Sartor e Fabio Fulco. Il romanzo è pubblicato in tedesco da Goldmann sotto il titolo di Die schöne Hand des Todes.

Alla saga di Rodolfo Giancarlo Narciso ha dedicato altri due episodi: Le zanzare di Zanzibar e Incontro a Daunanda (Premio Scerbanenco 2006).