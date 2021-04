LEONARDO CAZZANIGA, ERGASTOLO CONFERMATO PER IL “DOTTOR MORTE” DELL’OSPEDALE DI SARONNO

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per l’ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno Leonardo Cazzaniga, ritenuto responsabile di 10 omicidi (e assolto per 3), 8 dei quali in corsia e 2 all’esterno: ovvero il marito e il suocero della sua amante, Laura Taroni, che sta scontando 30 anni dopo il processo in abbreviato per l’omicidio del marito e della madre.

Il medico si è sempre protestato innocente, sostenendo che il suo cocktail di farmaci venisse somministrato unicamente come cura palliativa per non fare soffrire i pazienti.

Ma durante le indagini lasciò atterriti una frase che avrebbe pronunciato in una sorta di delirio di onnipotenza: «Con questo paziente dispiego le mie ali dell’angelo della morte». Da qui l’appellativo di Dottor Morte, cui Cronaca Vera ha dedicato diversi servizi.