L’affaire Scanzi

Andrea Scanzi è un giornalista brillante. Stronzo, egocentrico, inutilmente bello e conseguentemente odiato. Tuttologo dai punti di vista spesso e volentieri discutibili è finito nel calderone delle vittime sacrificali in un periodo nel quale ogni scintilla, per movimentare la monotonia del lockdown, deve necessariamente incendiare l’opinione pubblica.

La “tempesta di merda” che l’ha visto come protagonista proviene da un famigerato vaccino somministratogli nel messe di marzo.

Le accuse?

Dichiaratosi Caregiver (cioè unico responsabile di parenti con gravi disabilità fisiche o mentali), dopo il vaccino si è recato in una clinica privata di lusso del nord Italia abbandonando in tal modo i genitori (il padre malato di cuore, la madre oncologica) fregandosene dei diritti e soprattutto dei doveri a lui assegnategli.

Aver scavalcato la fila dei principali candidati al vaccino, quindi gli ultraottantenni, alla faccia delle disposizioni del governo.

Aver approfittato della propria influenza e fama.

Aver mentito nella fase d’iscrizione ai cosiddetti “panchinari”.

Ora, appurate le accuse, penso sia legittimo che le eventuali responsabilità debbano essere esaminate e discusse dalle autorità competenti. Giusto?

In linea di massima, sì. In realtà alcuni media, giornalisti in disarmo, direttori di rete e detrattori sui generis hanno già sentenziato la colpevolezza di Scanzi.

Perché? Perché Scanzi è Scanzi.

Così, mentre in alcune zone del belpaese sedicenni figli d’importanti imprenditori hanno ottenuto il privilegio del vaccino (fonte La Repubblica) e sono stati rapidamente dimenticati, il giornalista del Fatto si è trovato costretto ad affrontare la gogna mediatica cercando di giustificarsi in ogni modo.

La difesa, riportata da Affaritaliani.it, è questa:

Scanzi, secondo le sue affermazioni, non si è MAI dichiarato Caregiver ma la responsabilità di tale ruolo assegnatogli sarebbe da imputare esclusivamente al suo medico curante. Viceversa si è dichiarato “figlio unico di genitori estremamente vulnerabili”, ed è un dato di fatto.

In seguito alle parole del generale Figliuolo, ospite nel programma di Fazio, che incentivava a vaccinare più gente possibile evitando di buttare ogni singola dose rimasta come ormai apparentemente appurata consuetudine, Scanzi sembrerebbe essersi iscritto ad una lista di “panchinari”, cioè di soggetti non necessariamente a rischio ma disposti a farsi vaccinare al fine di non disperdere il prezioso siero.

Ci siamo?

Bene, perché il giornalista ha sostenuto di aver esortato il proprio medico curante ad appurare che i suddetti “vaccini di riserva” potessero essere compatibili con il suo status e non precludessero alcuna privazione nei confronti degli effettivi aventi diritto.

“Ci sono i messaggi sul mio cellulare”, ha dichiarato Scanzi e, FINO A PROVA CONTRARIA o a sentenza acquisita, questo non dovrebbe rappresentare un argomento di discussione.

Alle ore 18 del giorno 19 Marzo, il giorno stesso nel quale il vaccino AstraZeneca è tornato disponibile dopo i blocchi che tutti conosciamo (con la conseguente ed inevitabile rinuncia di vari candidati), Scanzi viene contattato dalla ASL ed esortato a recarsi al Centro Affari di Arezzo.

Lui vi si reca, viene vaccinato ed un paio di giorni dopo si scatena il putiferio.

La trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena” si è prodigata alla ricerca della verità cercando di comprendere le varie contraddizioni relative alla vaccinazione del giornalista. Ha cercato di reperire il dottor Romizi, responsabile di aver inoculato la famigerata dose al giornalista. Ha vagliato le dichiarazioni di Scanzi relative al ruolo di Caregiver.

Il dottor Evaristo Giglio, direttore del distretto sanitario di Arezzo, ha dichiarato:

“Scanzi, da quello che hanno detto lui ed il suo medico di famiglia, sono IN QUALCHE MODO caregiver di familiari malati che risultano nella lista dei vulnerabili.”

Il quotidiano Libero scrive: “Scanzi avrebbe chiesto al proprio medico di essere vaccinato in quanto caregiver dei suoi genitori, soggetti fragili”.

Qual è la verità?

Tutta la questione verte sulla faccenda Caregiver, pare.

O sulle parole del generale Figliuolo atte a rendere possibile nel minor tempo possibile un’immunità di massa senza condizioni o quasi.

O forse, ancora, sui privilegi di una certa categoria di personaggi o cosiddetti furbetti.

Restano ancora da chiarire diverse cose, una tra tutte:

Cosa ci ha portato a passare dai lenzuoli appesi con l’arcobaleno e la scritta “Ce la faremo” ad una mandria di cinghiali incazzati in attesa del primo refuso su un giornale qualsiasi?

Francesco Guccini, durante il primo lockdown, disse:

“Non saremo migliori. Non impareremo mai.”

E, come sempre, aveva ragione.

Alex Rebatto