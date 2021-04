Gloria Capitano, Signora della Notte e imprenditrice: “ Non confondiamo i disturbatori con chi ha giustamente protestato. Siamo stremati”

Per carità la salute è importante, va tutelata è la pandemia, ancora in pieno corso purtroppo, da Coronavirus non ammette distrazioni. C’è però tuttavia pure la crisi economica a minacciare fortemente il presente, con categorie quali baristi, ristoratori, commercianti letteralmente in ginocchio. E gli scontri di martedì scorso 6 aprile a Roma, tra persone affamate provate dall’emergenza sanitaria, o meglio tra disturbatori (perché c’è chi ha protestato civilmente e merita attenzione) e le Forze dell’Ordine, mah … non promettono nulla di buono. Ecco il parere in merito di Gloria Capitano, “Signora della Notte Cremasca” e della Movida (la notte da’ lavoro e divertimento, non va criminalizzata) e titolare del meraviglioso “Babar”, locale che accende Crema.

“Facciamo il solito gioco di quei 4 giornalisti che mostrano solo il momento in cui alcuni facinorosi, come sempre, hanno provocato qualche tafferuglio, ma guardiamo come ieri a Roma ci fossero a manifestare centinaia di lavoratori perbene, gente “normale” che dopo un anno di promesse e di rinvii non ce la fa più ad andare avanti, a sopravvivere, che chiede solo di lavorare o di essere aiutata a sopravvivere.

liquidare e condannare migliaia di persone disperate, che non hanno entrate da mesi, come 4 delinquenti qualsiasi, rischia di diventare veramente pericoloso, una vera bomba sociale, non potete più ignorarci, la misura è colma, dobbiamo e vogliamo lavorare, non possiamo più aspettare, di tempo per organizzarsi gliene abbiamo lasciato tanto, il nostro tempo dell’attesa ormai è finito”.

Così postò sulla sua pagina Facebook Gloria Capitano, “Signora della Notte” e Donna del Fare …

Stefano Mauri