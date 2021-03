Gian Regazzetti: “Sì alle collaborazioni internazionali nel mondo del tatuaggio artistico”

Già, titolare di ben tre laboratori, riuniti sotto il brand (ormai un’istituzione in materia per gli amanti di tatuaggi e dell’arte tatuatoria): “Eleven INK Tattoo” a Crema, Cremona e Piacenza, dedicati al tatuaggio artistico d’autore, Gian Maria Regazzetti, in arte Gian, decisamente non riesce a stare fermo. E in questi giorni difficili di pandemia sanitaria da Coronavirus, ecco ha voglia soprattutto di parlare, di raccontare cosa bolle nella sua pentola.

Vuoi precisare una cosa in merito alla tua sinergia, prossima ventura, con l’artista Leuci, vero?

Già…

Prego.

Allora Mario Leuci, artista geniale e vulcanico, ma soprattutto maestro dell’arte aerografica e dell’illustrazione a tecnica mista, come vi ho anticipato a Cremona nell’INKlaboratorio allestirà una ricostruzione della Cappella Sistina. Collaboreranno con lui gli amici del MoMoStyle Art Lab di Rivolta D’Adda, persone in gamba e grandi lavoratori. Menziono, in particolare l’artista Murphy Dolcenera, laureata all’Accademia Belle Arti di Brera, truccatrice artistica ed esperta, con una tecnica particolare tutta sua, in Body Art. E’ bravissima questa ragazza: per dare vita alle sue opere, dal disegno su un foglio di carta è appunto passata a … dipingere corpi in un percorso professionale artistico tutto suo.

Tu credi molto nelle collaborazioni sinergiche vero?

Certamente. E in particolare credo che in questi giorni difficili di chiusure, causa emergenza sanitaria da Coronavirus, il collaborare insieme, facendo sinergia uniti tutti insieme, possa rivelarsi una strada da percorrere insieme per passare la nottata.

E’ importante scegliere il tatuatore giusto e ufficialmente riconosciuto, vero?

E’ importantissimo perché le norme igienico sanitarie che dobbiamo rispettare richiedono investimenti sempre maggiori e solo i veri professionisti possono permetterseli al giorno d’oggi tale spese. Affidatevi quindi ad artisti preparati che siano soprattutto professionisti qualificati e degni di tale nome, mi raccomando.

Stefano Mauri