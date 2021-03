Matteo Bonomi: la pandemia ha fatto esplodere il mondo del calcio non professionistico

Via social il forte, esperto e intelligente calciatore bergamasco Matteo Bonomi, sempre pronto a metterci (in campo e fuori) cuore, faccia e testa, ecco dalla sua pagina Facebook ha postato quanto segue:

Forse con questo post mi farò qualche “nemico”, è un post che va aldilà della ripresa del campionato di Eccellenza ed è una cosa che ho sempre detto e pensato. Ebbene, credo che il vero problema sia che nel 2021 (la pandemia ha solo ingigantito la cosa) c è ancora chi pensa di vivere con i rimborsi spese senza fare

nient’ altro e quindi vive il calcio dilettantistico come lavoro. Poi magicamente, per un fottuto virus o per un presidente bandito si trova con le pezze al culo. Un bel rimborso, (se i soldi ve li danno fate bene a prenderli, ho fatto cosi anch io) dovrebbe essere quella cosa in più e non la cosa che vi fa andare in centro o a Formentera (quando si poteva/potrà andare) a fare i “calciatori”…

Già, fermo, bloccato (ma c’è chi preme per far ripartire l’Eccellenza) causa l’emergenza sanitaria dovuta al maledetto Coronavirus, ecco il Football dilettantistico dal Cnd (pure quel mondo è da rivedere) in giù, beh è un universo da sistemare e correggere. Magari coinvolgendo nel progetto, teso a riformare tutto, menti competenti, libere e vivaci tipo quella dello stesso Bonomi o di Cesare Fogliazza, Deus Ex Machina della Pergolettese in Lega Pro quest’ultimo, il quale, da sempre spinge per l’introduzione dell’apprendistato a certe latitudini calcistiche.

Stefano Mauri