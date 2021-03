Il dottor Maurizio Borghetti : massima attenzione, ma non perdiamo fiducia nei vaccini

Maurizio Borghetti, medico radiologo e informatore prezioso, è tornato, dopo aver parlato con l’inviato cremasco dello storico quotidiano Il Giorno, così ha postato via social:

Buon Giorno. Il messaggio è chiaro: le polmoniti stanno aumentando più che a novembre, i lockdown non risolvono il problema e la sola alternativa che abbiamo per uscire da questa tragedia è il vaccino. Speriamo si risolva la sospensione indiscriminata di AZ (mancherebbero da noi da subito 10 mln di dosi). AZ è dichiarato sicuro da tutti gli Organismi mondiali di controllo. Al momento i decessi sotto osservazione non hanno dimostrato correlazioni col vaccino. In Italia decedono in media 1700 persone al giorno e quindi non è improbabile che tra questi vi siano vaccinati. In merito alla trombosi oltre al fatto che di norma in Italia la media è di 180 casi al giorno mentre nel mondo ne muore, purtroppo, 1 ogni 17 secondi, sia in fase sperimentale pre approvazione che in Gran Bretagna dove i vaccinati sono oltre 23 ml, non è stata rilevata come complicanza del vaccino e la % di casi di trombosi nei vaccinati è uguale a quella del resto della popolazione. Sempre in GB il numero degli eventi avversi di Astra Zeneca, (molto limitati rispetto ai milioni di vaccinati e controllati), è inferiore rispetto a Pfizer.

Morale: stiamo molto attenti, non perdiamo fiducia nei vaccini e…

Dai Burdèl che ghe la fèm …

Così, dopo essere intervistato dal giornalista Piergiorgio Ruggeri sul quotidiano Il Giorno, postò, via Facebook, il dottor Maurizio Borghetti…

Stefano Mauri