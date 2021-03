Il dottor Dossena, medico anestesista e rianimatore, dal suo Blog propone: togliere la responsabilità penale per i vaccinatori e accelerare coi vaccini

Anestesista, rianimatore e Blogger Informato, poiché preparato scientificamente, sui fatti), il dottor Agostino Dossena, medico cremasco specialista in anestesia e rianimazione, dopo l’intervista del generale Figliuolo (nuovo commissario per l’Emergenza Covid) domenica scorsa a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, così via social è intervenuto:

Sto ascoltando il generale Figliuolo che afferma che bisogna accelerare le vaccinazioni.

2 semplici cose sarebbero da fare e che si fanno solo in Italia

– togliere l’obbligatorietà del consenso informato che dimezza il numero orario di vaccinazioni (5 minuti per vaccinare e 15 per la burocrazia) e oltretutto impegna il medico che viceversa potrebbe dedicarsi alla vaccinazione. Si dia per scontato che chi vuole farsi vaccinare sia d’accordo. Esiste solo in Italia

– Togliere la responsabilità penale per i vaccinatori. Solo in Italia esiste il penale per gli atti medici, corretto invece la responsabilità civile.

Sono 2 vincoli che rallentano in maniera impressionante

Spes ultima dea…

Così postò sulla sua pagina Facebook nei giorni scorsi il dottor Agostino Dossena.