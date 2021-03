Il dottor Dossena: prima di pensare troppo agli effetti collaterali dei vaccini leggete il bugiardino dei farmaci più comuni

Specialista in Anestesia e Rianimazione ed ex primario di tale reparto all’ospedale Maggiore di Crema, il dottor Agostino Dossena è un medico impegnato e soprattutto, un informatore medico – scientifico preciso, puntuale e diretto attraverso il suo Blog omonimo. E recentissimamente è intervenuto per dire la sua e fare chiarezza in una materia attuale e fondamentale per la lotta al maledetto virus: i vaccini. Ecco, prima di addentrarci nella lettura, un’avvertenza. Parliamo tanto, forse troppo, di tutto e tantissime cose. E non è buona cosa, in particolare quando l’argomento in ballo è la salute, quindi almeno per quanto riguarda materie delicate tipo appunto medicina, benessere e salute, impariamo a prestare attenzione solo alle voci qualificate che meritano. E ciò che scrive e posta il dottor Dossena merita sempre ed è qualificatissimo.

Effetti collaterali dei vaccini? È strano questo mondo: riserva attenzione spasmodica ai possibili effetti collaterali dei vaccini, che ci sono come per tutti i farmaci, e tutti i giorni si acquistano farmaci anche da banco che ne hanno in misura maggiore.

Per curiosità andate a leggere il bugiardino di uno dei top ten: la Tachipirina…e poi capiamo di cosa parliamo.

Uno dei farmaci piu utili e utilizzati al mondo, l’acido acetilsalicico, ha fatto centinaia di morti nel mondo per emorragie varie, ma ha salvato milioni di persone.

Lo stesso vale per i vaccini: a fronte di qualche effetto collaterale salva milioni di persone.

I vaccini hanno debellato malattie terribili, pensiamo al vaiolo ad esempio.

Per i vaccini, come per i farmaci, la malattia è sempre peggio della medicina…

Così postò sulla sua pagina Facebook nei giorni scorsi il dottor Agostino Dossena, medico anestesista e rianimatore.

Stefano Mauri