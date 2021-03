OROSCOPO Weekend5 7Marzo AUSPICIA ANGELI

Il tema del fine settimana è una domanda: ci accorgiamo di ciò che abbiamo intorno, e ancora di più siamo capaci di vederne e goderne il lato di pura bellezza? Ciò che vediamo dipende dal nostro sguardo, dalle intenzioni che lo guidano. Meditattivate REMIEL per chiedere ciò che vi spetta in purezza, per alimentare le speranze che meritano l’ascolto del Grande Architetto, non lamentele ma proposte e visioni di futuro. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli.

Auspicia Segno x segno



ARIETE: sta a voi decidere in questo giro, quindi alzate lo sguardo verso orizzonti ampi e lontani, non fatevi ingannare dalle necessità che vi legano al quotidiano. NATHANIEL in meditattivazione può aiutarvi a gestire le relazioni perché vi siano d’aiuto. Sabato dedicatelo all’amore e alla ricerca di abbracci e unità. Domenica non perdete tempo in silenzi nascosti che crepano il futuro

TORO: anche per tirare dritto per la propria strada bisogna conoscere e studiare la mappa del mondo, e mantenerla aggiornata. Cercate il giusto percorso con la meditattivazione di MAHASIAH e fate il punto del percorso. Sabato ascoltate gli altri ma decidete da soli. Domenica lasciate che la vostra energia fluisca, si disperda nell’etere e vi guidi verso nuovi campi da seminare e irrigare.

GEMELLI: mettete la vostra saggezza al servizio degli altri, e prendete coscienza delle vostre capacità, non ascoltate i detrattori lasciate che parlino. Meditattivate UZZIEL per creare la vostra casa galleggiante e decidere chi portare a bordo. Sabato è il momento di diffondere energia a nutrimento di futuri progetti già in semina. Domenica fare significa anche studiare, non lasciate nulla al caso

CANCRO: siete sotto l’egida delle stelle, portate alla luce le intenzioni nascoste prima che sia troppo tardi. Illuminate le strade dei pensieri segreti con la meditattivazione di CASSIEL e date loro il tempo di essere forti. Sabato godetevi la giornata viaggiando sulla vostra strada, accettate ammirazione e superate l’invidia. Domenica date un taglio al passato ed ai pensieri opprimenti.

LEONE: preoccupatevi di ciò che è giusto non di ciò che è chiacchierato, allontanatevi dai luoghi comuni, e trovate i vostri luoghi privati. UZZIEL in meditattivazione vi aiuterà a distinguere chi boccheggia e chi morde. Sabato la forza di MICHEAL è con voi fate ma non approfittate. Domenica è il vostro turno di prestare una spalla su cui appoggiarsi o di dare una mano.

VERGINE: cercate un punto fermo su cui fare perno e da cui far partire un nuovo ordine nella vita, senza capricci del destino e della mente che possano distrarvi. Aiutatevi a concentrare le vostre forze con la meditattivazione di VEHUIAH. sabato pasturate per avere buona pesca. Domenica giornata splendida e di forze invisibili che vi sostengono.

BILANCIA: spese improvvise bilanciate dai piaceri del cuore. Qualche soldo caduto potrebbe diventare un risparmio per domani. Trovate le stelle nel cuore con la meditattivazione di JEIALEL. Sabato per superare un ostacolo bisogna prima lanciarvi il cuore oltre. Domenica non temete il buio dietro a voi ed una luna poco chiara, armatevi di lente per guardare le cose da vicino e di una lampada per illuminarle. SCORPIONE: tenete a bada gli istinti furiosi e l’animale imbizzarrito che vi abita, non è il momento di creare correnti alternate e scosse alternative. Cercate un luogo naturale e fermatevi a meditattivare ASSALIAH vi caricherà di energia positiva scudo contro le avversità sabato prendete le distanze da lune e passioni distorte. Domenica organizzatevi per un gioco di società da far girare la testa.

SAGITTARIO: state lavorando la vita con precisione e rendimento, finite il tutto con intarsi preziosi è il momento di un amore stellare. Consultate SHEKINAH in meditattivazione per unire il cuore alle stelle e fare scintille e luce. Sabato una parte di poi lavora in segreto per riparare un torto, non perdete tempo, e fate attenzione ai vuoti temporali. Domenica date a ciascuno il suo.

CAPRICORNO: fate attenzione a non costruire castelli in aria, meglio posare pietra dopo pietra con lentezza e senza esagerare in verticalità e presunzione. L’angelo ACHAIAH chiamato in meditattivazione potrà aiutarvi a delegare ciò che è meglio lasciare ad altri fare, senza inutili corse. Sabato prendetevi la gloria meritata per i risultati raggiunti. Domenica non stressatevi per la mancanza di tempo, e agite creando false piste.

ACQUARIO: siete alla ricerca di qualcosa di particolare, non perdetevi nella ricerca della luna, ciò che sembra a portata di mano spesso è lontano. L’arcangelo GABRIEL in meditattivazione può mostrarvi vie e luminosità alternative. Sabato agite con prudenza e non cedete ai richiami fasulli. Domenica la natura vi accoglie con piacere fermatevi in mezzo ad essa e meditate.

PESCI: la vostra voglia di libertà e novità entra in contrasto con il desiderio di calma e intimità, riuscire a conciliare entrambi è il segreto che cercate. Non ascoltate chiacchiere inutili ma la voce della vostra coscienza in meditattivazione con JELIEL vi porterà a conoscervi meglio e profondamente. Sabato un dono inaspettato vi aiuterà a crescere. Domenica svegliate il partener e datevi alla passione terrena.

