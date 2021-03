Il calciofilo Alessandro Pizzoli: Ibra è a Sanremo ma tornerà al Milan in forma. La Juve dovrebbe passere col Porto

Calciofilo appassionato e gourmet (nonché Wine and Food Lover) preparato, con Alessandro Pizzoli, osservatore del Chelsea, in questo momento topico della stagione, con l’Inter lanciata verso lo Scudetto, Ibra showman (ma è impacciato assai) al Festival di Sanremo e la Juventus alla vigilia del fondamentale (Cr 7, Paratici e Pirlo, in caso di eliminazione dalla Champions resteranno a Torino?) big match di ritorno europeo col Porto, ecco abbiamo scambiato due parole.

Ma la Juve passerà il turno coi portoghesi di Oporto, oppure sarà l’ennesima Caporetto?

I bianconeri a Torino non avranno una partita agevole, ma penso, anzi spero, riescano a qualificarsi ai quarti di Champions. Mister Pirlo schiererà la migliore formazione possibile, ricorrendo a un bel mix di qualità ed esperienza.

ZlatanIbrahimovic che ci fa all’Ariston?

Ma perché è in corso il Festival? Scherzo ovviamente. Allora, detto che non seguo e non seguirò la kermesse festivaliera veniamo a Ibra il quale, il contratto per fare da spalla ad Amadeus e Fiorello l’ha firmato prima del rinnovo col sodalizio rossonero l’estate scorsa. Per quanto mi riguarda, la presenza dell’esperto attaccante del Milan in Liguria era da evitare, ma non conosco i retroscena contrattuali, ergo la mia rimane un’opinione e non intendo esprimere giudizi in merito.

Ibra inoltre ora è lievemente infortunato, quindi ogni polemica suona sterile dato che non avrebbe giocato comunque. E conoscendolo, in terra sanremese troverà il tempo per curarsi e rifiatare e … vedrete, ritornerà a Milanello in piena forma. Scommettiamo?

Ah … da Torino, sponde bianconere del fiume Po ecco arrivano rumors per i quali mister Allegri sarebbe disposto a Tornare ad allenare alla Juve, ma dovrebbe andarsene il direttore sportivo Paratici col quale, a quanto pare, il Max non sarebbe in sintonia da anni. Il presidente Agnelli tuttavia, salvo colpi di scena vorrebbe confermare il suo pupillo Pirlo. Ma sarà vero?

Stefano Mauri