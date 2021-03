Lo sfogo, condivisibile, del dottor Agostino Dossena: la priorità è arrivare il prima possibile all’immunità

Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, il dottor Agostino Dossena, preciso, sicuro, sereno e mai banale informatore scientifico attraverso il suo sito internet (agostinodossena.it), ecco non è uno che posta, scrive o dice tanto per fare. Ecco allora perchè il suo seguente sfogo, in questi tempi cupi d’emergenza sanitaria, beh è tanto squarciante, quanto illuminante. E chi di dovere dovrebbe iniziare a prendere in considerazione il pensiero del dottor Dossena e di altri medici.

Permettetemi uno sfogo: siamo in emergenza, mancano i vaccini, Johnson & Johnson ha pronto un vaccino monodose, l’FDA americano l’ha validato e in USA si è già cominciato a somministrarlo. Noi aspetteremo che l’EMA all’incirca a metà marzo darà il suo benestare, poi bisognerà aspettare quello dell’ AIFA, prima di fine mese non inizieremo.

Ma dico io, a fronte del parere positivo dell’ FDA, che con tutto rispetto non è l’ente certificatore del paese dei balocchi e a cui molti enti statali fanno riferimento, non è possibile in emergenza iniziare la somministrazione, nel frattempo EMA faccia pure il suo percorso.

Bene hanno fatto San Marino, Ungheria e Repubblica Ceca che, pure facenti parte della UE non hanno aspettato e hanno iniziato una vaccinazione a tappeto e arriveranno prima di noi all’immunitá di gregge.

Così postò nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook il dottor Agostino Dossena.

Stefano Mauri