“DI BUONI COSTUMI” il Teatro Sociale a IRaccontidelleDonne, con Stella Piazza – VIDEO

Prosegue il progetto di PRIMALEDONNE attraverso il racconto e il dialogare per dar voce ai racconti di donne più o meno conosciute che hanno agito perché la loro vita fosse LORO, utile a se stesse agli altri, per conquiste il proprio ruolo o semplicemente riappropriarsi di dignità, la propria, quella di altri, di categorie dimenticate e fragili. Aspettiamo il tuo!



Per la puntata ZERO presentiamo il progetto “Di BUONI COSTUMI” che, Stella Piazza insieme a TEATROTRIESTE34, porta a Piacenza come teatro sociale che incontra e vuole portare alla ribalta un tema difficile e ancora dibattuto: la violenza sulle donne. Ma la cultura è cambiata? Stella dunque porta in scena un processo per stupro della cronaca italiana degli anni ’70.

” Abbiamo la volontà di portare in giro lo spettacolo, sia per diffondere maggiormente il messaggio, sia per onorare l’ex presidente dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna, ma soprattutto per poter dare più possibilità agli attori che si sono messi in gioco e che per ora sono quasi tutte donne…” dice Stella Piazza

Vi aspettiamo su radioraccontiamoci.net e qui per l’ 08 marzo con una puntata dedicata alla lettera A. L’alfabeto delle donne per noi comincia con A come AZIONE. Il racconto di due donne: ARTEMISIA GENTILESCHI e ALFONSINA MORINI.

Intanto buon ascolto