Ma perchè il Comitato tecnico scientifico non comunica alla Maurizio Borghetti?

Medico radiologo in trincea, contro il maledetto virus da un anno, il dottor Maurizio Borghetti sa anche comunicare con toni giusti, in modo chiaro, sereno, diretto e senza alimentare paure e tensioni. Ergo il DocRock d’Italia diventi subito il responsabile unico della comunicazione del Comitato tecnico scientifico

L’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano dichiara che in un mese e mezzo (23 dicembre – 4 febbraio) sono stati ricoverati 314 pazienti positivi a Covid. Nel complesso il dato è in linea con una situazione non particolarmente preoccupante nel periodo, considerata l’area di riferimento. 50 casi sono stati sottoposti a sequenziamento e 6 sono risultati positivi alla variante Uk. Il dato percentuale sulla presenza della variante risulta pertanto in linea con la media nazionale ed inferiore alla media regionale.

Considerando la prossimità della nostra zona a Milano, la correzione dell’Asst e i relativi dati forniti rincuorano sulla situazione.

Anche da queste parti i dati sono stabili e sempre nei livelli bassi.

Per quanto riguarda invece le notizie che circolano riguardo positività al tampone di vaccinati va detto che i casi sono asintomatici e che il vaccino protegge dalla malattia, non dal semplice contagio, cioè dalla presenza del virus nel naso-gola senza effetti negativi. Oltre al dato positivo di ridurre il rischio di malattia, riducendo progressivamente quest’ultima con l’avanzare del numero dei soggetti vaccinati si riduce la replicazione del virus. Di conseguenza si arriverà al punto in cui la ‘quantità’ di virus circolante non sarà più in grado di fare danno (immunità di gregge)

Morale. Come sempre, oltre alla massima attenzione e precauzione nei contatti bisogna averne altrettanta nell’approccio alla comunicazione e ai titoli di giornali e media in generale. E mantenere la calma, almeno fino a prova contraria certa.

Dai Burdèl che ghe la fèm .

Così postò sulla sua pagina Facebook Maurizio Borghetti, DocRock d’Italia …

Stefano Mauri