OROSCOPO weekend 12 14 Febbraio AUSPICIA ANGELI

Ascoltiamo le ragioni degli altri prima di decidere la via da seguire. In questi giorni l’atmosfera astrale è luogo di voci e consigli, accogliamoli come dono del cielo e facciamoli diventare parte di noi attraverso la meditattivazione di URIEL. Lasciamo che i pensieri degli altri entrino in noi per arricchirci e portare lo sguardo dell’anima oltre il presente. L’energia divina discende dal cielo in egual misura, è la nostra apertura mentale, la nostra accettazione, che ne cambia la potenza e l’effetto. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: le nuove strade partono dai luoghi di ieri per scoprire nuove città, tocca a voi guidare il carro che vi porterà a destinazione. METRATON sarà la vostra guida attraverso una meditattivazione armonica. Sabato le idee si concretizzano, abbiatene cura. Domenica il velo sul futuro lascia trasparire piccole luci di speranza.

TORO: non aspettate l’uovo di domani accontentatevi della gallina di oggi. Cercate di rientrare nelle spese con la meditattivazione di RAZIEL per avere consigli su aspetti concreti della vita. Sabato cercate nuove strade che non abbaglino ma siano rischiarate da un lume piccolo ma deciso. Domenica fermi un giro non si sta male ci si rinfranca.

GEMELLI: le novità non vi spaventano solitamente, però destabilizzano, cercate di accoglierle per tempo con la presenza in meditattivazione di CASSIEL che vi mostrerà le vie sotteranee dell’anima. Sabato consolidate il vostro mondo per potervi salire sopra e mirare le stelle. Domenica giornata di mille energie favorite dagli Angeli scegliete la vostra.

CANCRO: farsi ascoltare è un’arte che non si improvvisa, altrimenti si rischia di parlare al vento. Cercate in meditattivazione i consigli di CHAVAKIAN per diffondere le vostre idee tra chi le apprezzerà. Sabato il tempo corre, non inseguitelo ma attendete gli eventi. Domenica mettete in mostra le vostre capacità i vostri talenti.

LEONE: con la dolcezza si ottiene più che con la forza, cercate di rimanere al di sopra delle situazioni per non affondare in acque scure. MELAHEL in meditattivazione saprà condurvi con leggerezza attraverso il guado che avete di fronte. Sabato buone nuove e nuove realizzazioni da seguire. Domenica se prendete posizione almeno che sia comoda perché dovrete resistere.

VERGINE: fine settimana in cui la fortuna vi sorride, non annoiatela con pensieri tristi e già visti. L’Angelo ARIEL in meditattivazione vi può aiutare a dissipare dubbi e pensieri nebulosi. Sabato meditate sulle vostre possibilità cercate di accogliere la forza che c’è in voi, accettate gli eventi come opportunità. Domenica l’amore si suggella con un bacio e con un progetto.

BILANCIA: a volte la compagnia migliore è la propria, specie per elaborare nuovi progetti di fuga, o di salvezza. SACHIEL vi porta in meditattivazione in cima alle vostre conoscenze per permettervi di crescere ancora, la via per le stelle è leggera se si parte dalla giusta altezza. Sabato novità annunciate cominciano a concretizzarsi, domenica segui gli impulsi del cuore e farete scintille d’amore.