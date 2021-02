Quando essere venuti a contatto con … precedenti coronavirus può aiutare

Il SARS-COV-2, il virus responsabile del COVID19 è uno dei tanti coronavirus che circolano da tempo immemorabile; si considera che prima di venire a contatto con Sars-CoV-2 gli esseri umani abbiano incontrato almeno altri 6 tipi di coronavirus, tra cui anche quello del raffreddore, che è causato da vari virus, tra cui un coronavirus.

Vabbeh, ma che ci importa relativamente al problema che stiamo vivendo?

I risultati di un recente studio suggeriscono che il sistema immunitario delle persone infettate da Covid-19 può contare su anticorpi creati durante le infezioni da precedenti coronavirus per aiutare a combattere la malattia; in pratica, essere venuti a contatto con precedenti coronavirus ed avere sviluppato anticorpi, può determinare una maggior risposta anticorpale al SARS-COV-2 e condizionarne lo sviluppo della malattia in senso positivo

Così scrisse, nei giorni scorsi, sul suo Blog il dottor Agostino Dossena, medico specialista in anestesia e rianimazione. E ora spazio a una precisazione dell’ASST cremasca in merito a quanto scritto (www.agostinodossena.it), sempre dal dottor Dossena, giorni fa via internet.

Precisazioni in merito ad articolo pubblicato in data 8 febbraio 2021 sul quotidiano La Provincia di Cremona, dal titolo: “A Crema sono in funzione solo 2 sale operatorie su 6”.

In replica a quanto pubblicato sul quotidiano (e ripreso pure da Fronte del Blog) “La Provincia di Cremona”, nel quale si riportava l’intervista del dr. Agostino Dossena, ex primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Crema, si ritiene doveroso puntualizzare che, presso la struttura ospedaliera di ASST Crema, sono operative:

– 1 sala operatoria per le emergenze e 3 sale operatorie per attività programmate

– 2 sale di chirurgia ambulatoriale (dedicate ad oculistica ed altre specialità)

– 1 o 2 sale per attività per procedure che necessitano di assistenza anestesiologica.

