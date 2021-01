OROSCOPO weekend 29 31 Gennaio21 AUSPICIA ANGELI

Spazzare via, fare pulizia , rinnovare, sono le direttive di questo fine settimana. Non lasciate in giro cocci di vita che non si possono riassemblare, se non in fantasie e ricordi, e costruite una nuova casa per le vostre relazioni con la meditattivazione di ANAEL che vi aiuterà a stringere patti nuovi su cui progettare il futuro.

ARIETE: i patti vanno osservati, certamente, prima però bisogna che siano condivisi e non imposti. Cercate con la saggezza di ANAEL di trascrivere i desideri in propositi da condividere. Sabato mettete alla prova i vostri talenti e datevi una possibilità in più. Domenica studiate le nuove mosse prima di metterle in atto.

TORO: superate gli influssi lunari che vi portano a smarrire il senso dell’orientamento con la meditattivazione di MITRAZAEL che vi solleva da sensi di colpa terreni. Sabato nuove amicizie, nuovi incontri per nuovi progetti leggeri. Domenica cercate un posto vostro per essere liberi di essere splendidi come il vostro corpo astrale.

GEMELLI: mantenere le proprie posizioni, anche se confortate da giuste convinzioni, necessita di coraggio unito ad una visione ampia, e di mente libera. Aiutatevi con ARIEL a tagliare fuori i pensieri negativi e costruire una casa aperta. Sabato mantenete il centro della forza in voi e lasciate che gli altri vi accedano. Domenica cogliete dalle stelle l’energia per condividere il cuore e godetevi le scintille.

CANCRO: non lasciatevi ingannare da chi si propone attraverso mentite spoglie, guardate il monaco dall’atto non dall’abito. MAHASIAH vi aiuta a concentrare le vostre forze per mirare la vostra azione. Sabato fate circolare il vostro pensiero, arriverà dove deve. Domenica per spiegare le ali dovete trovare il giusto spazio.

LEONE: la mancanza di agire libero vi mette in sofferenza in questo momento, liberate la mente con il richiamo in meditattivazione di ARIEL lasciate il vostro corpo astrale libero da catene terrene. Sabato un’idea stà nacendo in voi, cullatela. Domenica l’ispirazione vi coglie quando meno la cercate.

VERGINE: la forza non si disperde lasciate che la vostra energia scorra al di fuori di voi, troverà terreno fertile per per fiorire inaspettata. JABAMIAH sostiene i vostri passi in meditattivazione verso nuovi prati. Sabato un piccolo viaggio, fisico o astrale vi darà piacere. Domenica giornata ideale per seguire il cuore verso le stelle.

BILANCIA: la chiave va infilata nella serratura da cui filtra luce. Meditattivate GABRIEL per seguire il lume fievole di nuove possibilità. Sabato elevate lo spirito oltre la materia, la generosità ripaga il corpo astrale. Domenica riposate e lasciate ad altri il compito di rincorrere gli eventi che sfuggono.

SCORPIONE: le stelle ti illuminano ma devi dissipare le nubi che ti si addensano intorno per vederle splendere. Anche voi meditattivate ARIEL per dare spazio a pensieri luminosi e soffiare via le nubi scure. Sabato starete sulle vostre, ma siate pronti ad accogliere le voci che possono arricchire il vostro viaggio. Domenica è il momento di tirare le fila e mettersi in ballo.

SAGITTARIO: il lavoro è il vostro impegno principale, cercate però di ritagliare momenti vostri e meditattivare LAUVIAH per concedere spazio al vostro corpo astrale. Sabato fatevi coinvolgere in momenti conviviali le energie degli angeli vi sostengono. Domenica non chiudetevi in voi stessi aprite le finestre al cambio d’aria.

CAPRICORNO: le cose cominciano a girare, le situazioni a crearsi, seguite la crescita del seme con la capacità di cura che RAZIEL vi mostra in meditattivazione. Sabato decidere è sempre tagliare e prendere una parte del tutto. Domenica il mattino è adatto per costruire un nuovo giorno.

ACQUARIO: un alba nuova vi mostra ciò che avete creato sotto un’altra luce, facilitatene la crescita con RAZIEL che anche a voi potrà dare capacità di cura e crescita che vi saranno utili in queste giornate. Sabato prendete posizione con fermezza e decisione. Domenica le note melodiche nascono da arie ancestrali.

PESCI: prima di dividere il proprio affetto con altri condividiamolo con noi stessi. Rivolgetevi ad ANAEL per meditattivare il potenziale sociale che è in voi. Quando il vostro amore sarà autonomo potrà incontrare nuovi progetti di crescita e condivisione. Sabato gli angeli posano il vostro sguardo du di voi fatevi attraversare dalle loro energie. Domenica per desiderare il giusto bisogna aprirci alla conoscenza.

