Una campagna d’azionariato popolare e vip per entrare nel Cda dell’Inter?

L’Internazionale, in attesa di cambiare denominazione in Inter Milano è in vendita, così ha deciso Mister Zhang, pronto a valutare proposte serie, iniziando da quelle firmata Da BC Partners.

Intanto, lontano da luci indiscrete, il progetto Interspac, guidato nientepopodimenoche da Carlo Cottarelli, composto da 15 soci nerazzurri Docg, beh sarebbe sul punto di rimettersi in pista.

Gli obiettivi di tale disegno tanto visionario quanto ambizioso? Raccogliere attenzioni, consensi, adesioni e, soprattutto donazioni per avviare una campagna, importante, pesante, pensante … d’azionariato popolare per sostenere, con un’eventuale nuovo proprietà, concretamente ed economicamente l’Inter.

Allora … in Europa, sodalizi blasonati quali, solo per fare due esempi, Real Madrid e Bayern Monaco sono strutturati in tal senso, perché non provare a plasmare il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter che verrà in tal senso?

Questo il ragionamento che guida gli animatori di quella visione, romantica, avveniristica per l’Italia nel pallone, che risponde al nome di Interspac.

Ah … per aumentare il pathos e il respiro di questa proposta, ecco sarebbe bello se interisti immensi quali Massimo Moratti (ex presidente), Marco Tronchetti Provera, Fiorello, Valentino Rossi, Roberto Vecchioni, Beppe Severgnini e Stefano Boeri scendessero in campo in prima persona, no?

Stefano Mauri