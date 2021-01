Nel dna il segreto dei Vampiri, il destino è segnato da amore e sangue: Sara Marino

Coraggiose e coraggiosi lettori “Destino di Sangue ” di Sara Marino” ospite a “IlSalotto” di RadioRaccontiamoci è pronto per farvi scendere nelle profondità della paura e del mistero.

“La storia” ci dice Sara “è consigliata ad un pubblico adulto” sicuramente le scene saranno cruente, il romanzo assume a tratti tinte di fantasy, avventura, con la suspense del thriller ma anche di toni rosa, siede a pieni voti nel genere FANTASY Vampires, per un pubblico adulto. Senza tema l’ impavido Stefano Mauri, il poeta sommelier e gran gourmet cremasco, anche questa volta abbinerà il vino più adatto per degustare in simbiosi questa lettura .

“Rebecca Mazzei conduce una vita normale, tra amici, lavoro e divertimento in una piccola cittadina che assomiglia molto a Prato. Un giorno però una strana Confraternita fa il suo ingresso nella sua vita, assicurandole che lei è il loro Cacciatore, dotato di misteriosi ma potentissimi poteri, e che deve guidarli nella lotta contro i vampiri. In breve, Rebecca scopre un mondo di cui non avrebbe mai sospettato l’esistenza, tra vampiri che si nascondono dietro una falsa identità, mischiandosi con gli esseri umani, come Lucas e Julia, e altri che vogliono ucciderla, tra i quali il più pericoloso è sicuramente Marcus. Oltre a dover fare i conti con le bugie raccontatele dalla Confraternita Rebecca ……….dovrà forse ammettere che il suo cuore sopito da anni ricomincia a battere per….”

Scopriamo che siamo a Prato in una città come tante che potrebbe essere anche la vostra città cari ascoltatori. Qui nelle strade conosciute si apre a un certo punto della vita per Rebecca lo sconosciuto, il non umano, l’orrore e la sorpresa di mondi paralleli, misteri di vampiri e confraternite, e accade che scopriamo un diverso sangue che scorre fra dentro di noie il cuore comincia a battere forte. Ci fermiamo qui per non svelare una trama che potrà si snoda tra colpi di scena “spaventosi” e adrenalinici, non senza qualche pennellata di romanticismo che solo un animo sensibile come Sara Marino poteva riuscire a inserire armoniosamente. Stefano Mauri quale vino avrà abbinato al piacere emozionante di questa avventura, fermo o frizzante? Rosso bianco o rosè ? Sicuramente il consigliato sarà azzeccato.

Buon ascolto dunque e buona degustazione da IlSalotto di RadioRaccontiamoci