Ascolta “OROSCOPO weekend 22 24 Gennaio21 Auspicia Angeli” su Spreaker.

Sarà il tempo il vero giudice, di questi tempi, in cui il giudizio divide gli uomini anziché formarli in umanità. Meditattivate ANAEL per riscrivere il giusto patto che unisce gli uomini tutti, gli uomini e le donne, i genitori e i figli, gli amanti e gli amati, i persi e i ritrovati, i soli e i consolati. C’è bisogno di un nuovo patto tra le anime per promettersi vita e futuro, un patto vergato con penna leggera su carta che canta desideri e fantasie, il cui inchiostro scorre come linfa tra i respiri e i timori. Per il vostro Angelo protettore @oroscopoangeli

ARIETE: fare la prima mossa nel vostro caso è il modo per mantenere una posizione ferma Meditattivate VEHUIAH per capire il segreto del motore immobile. Sabato non forzate l’intuito, o rischiate di rovesciare il risultato. Domenica dalle parole è il momento di passare ai fatti.

TORO: per quanto mettiate cura nel mantenere l’ordine c’è sempre qualcosa, o qualcuno, che scombina le carte. Salite sulla barca conchiglia di UZZIEL e lasciate che gli altri si affaccino per cercavi oltre le onde. Sabato date un taglio netto ai pensieri negativi per non rimanervi impigliati. Domenica ciò che lasciamo lo ritroviamo in altre forme

GEMELLI: diverse sono le chiavi della vita, ognuna serve ad aprire una porta o chiuderla, senza forzarle, senza sbatterle. SACHIEL vi facilita lo sguardo alle stelle portandovi sopra la collina del vostro “ciò che siete”, in cima a ciò “che avete”. Sabato nullo amato amar perdona. Domenica prendete il vostro tempo e godete della melodia che solo voi sapete creare.

CANCRO: non bisogna poter vedere le stelle per sapere che ci sono e ci guardano. Lasciate a terra un pesante fardello ed elevatevi con la meditattivazione di ELEMIAH. Sabato svegliatevi dal letargo dei sensi e guardatevi attorno. Domenica non curarsi di ciò che è non elimina il problema .

LEONE: il tempo è favorevole all’amore terreno e alla messa in comune delle proprie possibilità. Confidate nella meditattivazione di REMIEL per poter agire senza nulla chiedere. Sabato usate al meglio i vostri talenti e pioverà fortuna. Domenica per arrivare a centrare l’obbiettivo lo studio non basta usate la fantasia, guardate dove non si deve.

VERGINE: il mondo dell’amore vi invita ad entrare attraverso la via delle stelle. Usate la luminosità di SHEKINAH per creare vibrazioni energetiche universali che vi avvicinano il divino sfiorandolo attraverso i sensi. Sabato sono possibili viaggi astrali nascosti tra i sogni. Domenica scoprite quanto la forza della spiritualità sia più diffusa di quanto crediate.

BILANCIA: moderate il vostro agire e accettate le sfide della vita come un dono, tali si riveleranno in seguito permettendovi di vestire ciò che è spoglio. Il dono di HAZIEL calibra il suo peso a seconda della forza delle vostre braccia. Sabato respirate aria pulita oltre le mura, oltre le abitudini. Domenica siate generosi nel lasciare versare amore senza riceverne direttamente

SCORPIONE: siete ai blocchi di partenza non badate ai rimorsi che vi artigliano le gambe e con poche certezze varcate il torrente che porta a terre incontaminate inizia il cammino. Lasciate parlare e fatevi attenti ascoltatori grazie alla meditattivazione di UZZIEL porterete in barca consigli utili. Sabato diffondete ciò che sapete la verità attraversa le anime. Domenica non c’è piacere nel desiderio senza coscienza

SAGITTARIO: la vostra voglia di dirigere il mondo ha bisogno di vedere le cose con uno sguardo dall’alto, che le tenga a distanza e le metta insieme allo stesso tempo. Aiutate la vostra coscienza a prendere visione della possibilità di sapere sconosciuto meditattivando NITH HAIAH che vi aprirà il libro del vostro cuore. Sabato attenzione a chi si muove nella vostra ombra. Domenica evitate salti nel buio, ascoltate la voce della coscienza e dell’angelo protettore.

CAPRICORNO: se non ci vedete chiaro non fidatevi dei chiari di luna, aspettate il momento giusto senza nascondervi a nessuno. Grazie a VEHUIAH potrete rafforzare la vostra posizione e essere centro di attrazione come il fiore per l’ape. Sabato vi basta poco per stare a galla nel vostro mondo ma date ascolto a chi vi dà muti consigli. Domenica stringete amicizia con chi pensate vi nasconda qualcosa, eviterete sorprese

ACQUARIO: guardate al futuro con occhi di speranza, limpidi, e dolci, come una mamma guarda ai propri figli. Meditattivate la forza creatrice di RAZIEL per far nascere nuova vita e una nuova possibilità. Sabato lasciate che le vostre idee scorrano come acqua nel torrente, dissetando chi ne vuole bere. Domenica intorno a voi danzano energie, entrate in ballo se volete goderne.

PESCI: ora che avete fatto a pezzi il nemico dovete a ricostruire voi stessi. Imparate con la meditattivazione di REMIEL a fermare la vostra ansia di chiedere di più. Per ogni cosa c’è il suo tempo, per ogni risposta una giusta domanda. Sabato uscire dal solito aiuta a riscoprire la propria essenza. Domenica imparate ad accettare un dono che non capite per non perdere tutta la ricchezza dell’anima

Grazie. Seguite Angeli e Medit-Attivazione su fb. Angeli.medit@gmail.com