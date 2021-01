La Fiorentina pensa a Petrachi diesse e De Zerbi per la panchina? Roma con Sarri?

Allora mister Cesare Prandelli fu Claudio, ecco tornato alla Fiorentina per raddrizzare la rotta dell’ambiziosa compagine viola, sin qui non ha fatto grandi cose, calcisticamente parlando, a Firenze.

Allenatore avanguardista, illuminato e illuminante sino all’estate del 2014, dopo il maledetto Mondiale in Brasile, finito male, al primo turno per la nazionale azzurra all’epoca allenata da Prandelli, il tecnico di Orzinuovi si è smarrito, non riuscendo da allora, da quella parentesi agonistica strampalata, a rimettersi in bolla.

E alla guida del sodalizio fiorentino, per carità non per colpe solo sue che … beh la rosa costruita dal direttore sportivo Pradè (la sua posizione è in discussione e tra le nomination in gioco per il diesse del futuro ci sarebbero, tra gli altri, i nomi di Petrachi e Sabatini, ndr) presenta parecchie lacune, Prandelli a parte la bella vittoria a Torino sulla Juve dello scorso dicembre, sta appunto faticando assai.

Salvo colpi di scena clamorosi comunque il bravo Cesare finirà la stagione per lasciare il posto poi a De Zerbi, “mister” in carriera del Sassuolo.

Andiamo virtualmente a Roma laddove, la panchina giallorossa di Fonseca traballa assai. Il nuovo management romanista vorrebbe affidare la conduzione tecnica a Max Allegri, il quale però starebbe attendendo notizie dalla Spagna (Real Madrid?), dall’Italia (Juventus? Inter?) e dall’Inghilterra (Manchester United e Chelsea). Così, stante la situazione di momentaneo stallo legata al vincente Allegri, sulle sponde romaniste del Tevere, le quote legate all’ingaggio di Sarri sembrerebbero in netto rialzo.

Stefano Mauri