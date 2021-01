Inter – Juventus: ma non è che rischiano di più i nerazzurri del distante Conte?

Domenica prossima, alle ore 20.45 della sera, lo stadio San Siro di Milano aprirà i battenti per ospitare il primo big match di questo 2021 calcistico tra Inter e Juventus. Chi rischia di più tra i messi meglio in classifica nerazzurri e la Juve in rimonta?

Mah … forse, a rischiare di più è proprio la stessa equipe interista seconda in graduatoria a tre punti dal lanciatissimo Milan di Stefano Pioli. E il rischio, sostanzialmente dipende dal fatto che … mentre la Vecchia Signora guidata da Andrea Pirlo è in una delicata fase di ricostruzione, quindi può pure concedersi il lusso di non vincere, (ma è pur vero che da quelle parti vincere è l’unica cosa che conta…), l’Internazionale di Conte Antonio ha l’obbligo di portare a casa risultati, ergo deve vincere subito.

Lo stato di salute della truppa interista? Mah … sulla carta Lukaku e soci non hanno nulla da invidiare ai colleghi juventini, ma l’impressione è che l’eccessiva pressione, alimentata da certe dichiarazioni dello stesso Conte (quando parla di cose ineriste, non usa mai il plurale, appare staccato, sopportato e sopportante), senza dimenticare le voci che danno il gruppo Suning alla ricerca di nuovi compagni d’avventura, se non eventuali acquirenti, probabilmente tolgono qualcosina ai sempre quotatissimi Conte Boys.

Ah … Pirlo stima assai l’ex allenatore e amico (nonché simbolo della Juventinità) Antonio Conte e … sì la prima contesa tra i due amici e colleghi, in un certo senso può rivelarsi una particolare sfida, nella sfida.

Stefano Mauri