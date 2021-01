OROSCOPO weekend 8 11 gennaio 2021 Auspicia Angeli

Abbiamo più possibilità di quelle che pensiamo di avere, usiamo tutti i mezzi a nostra disposizione per afferrare il destino e non lasciarlo cadere nel pozzo dei desideri persi e delle lune storte. Siamo il fiore di cui vediamo solo il gambo, guardando dalla cima. Impariamo a riconoscerci interi, grazie alla meditattivazione di JEZALEL, siamo frutto della vita, siamo terra-radici-pianta-ramo-fiore-cielo. Apriamo gli occhi e svegliamo il sorriso, lasciando paura e mestizia ai nostri piedi. N.B.: gli auspici sono per chi legge e per chi ascolta, divengono per chi li medita. Per il vostro Angelo protettore @oroscopoangeli

ARIETE: lasciate che il cielo illumini le vostre scelte, confidate in MICAEL e meditattivatelo per prendere decisioni in cui occorre fermezza e ponderazione. Sabato la pesca sarà ricca se avrete ben pasturato prima di tirare a bordo le reti. Domenica giocate tutto sul tempo e sulla riservatezza.

TORO: cambiamenti di luogo, voglia di fuga, prendete in mano la situazione con la pacifica forza di VEHUIAH e in meditattivazione con lui studiate il nuovo percorso. Sabato lasciate le invidie a chi le vi addita e seguite il vostro di dito. Domenica non si ferma una sequenza fortunata, si cavalca come una tigre, facendo attenzione a non cadere.

GEMELLI: state camminando controcorrente risalendo alla fonte delle cose, cercando l’acqua che placa la sete di giuste scelte. Confidate in CHAVAKIAN per risalire, meditattivando, la giusta fonte. Sabato gli Angeli vi ascoltano e gioiscono con voi, godetene l’energia. Domenica girate ad altri richieste che non vi tornano.

CANCRO: la via è più libera di quanto pensiate confidate nelle vostre capacità più che nell’aiuto di qualcuno . Grazie a JEZALEL potrete ricevere la forza per sostenere il germoglio mentre diviene pianta. Sabato portate in dono ciò che avete, senza timore, alleggerite i vostri passi e ne riceverete energie trasformatrici. Domenica con la dolcezza si ottiene più che con la forza.

LEONE: non mollate ora le redini anche se avete bisogno di riposo, rallentate il ritmo ma mantenete La guida. Fermatevi a meditattivare LAUVIAH per trovare la forza naturale che riposa in voi. Sabato uscite dai soliti giri per non essere raggirati. Domenica molto piacevole di conferme e raccolta frutti d’amore.

VERGINE: non perdete le staffe, non perdete la pazienza, non perdete il controllo: lasciate che i diavoli che avete aggrappati ai vostri capelli volino via e tornino gli angeli tra i vostri pensieri. Meditattivate le ENERGIE TUTTE, lasciando entrare nel vostro respiro aria pulita ed uscire espirando le preoccupazioni e le inutilità. Sabato se il mondo non gira giratevi voi. Domenica camminate leggeri e le nuvole vi reggeranno.

BILANCIA: l’attesa è finita è il momento di passare ai fatti e concretizzare. Nuove relazioni prendono il via dopo una lunga trattativa, cercate con la meditattivazione di ANAEL di proegettare insieme la costruzione del futuro. Sabato è il momento per lasciare andare i fili del passato. Domenica osservate in silenzio la situazione e guardate di non cadere in trappola, il terreno nasconde crepacci.

SCORPIONE: tutto ok si riparte, alleggeritevi dai peccati ancestrali per procedere verso nuove rotte celesti e celestiali. Liberate i vostri impulsi terreni e lasciate che MITRZAEL possa condurvi in meditattivazione ad ascoltare trilli vitali. Sabato la gioia brilla di più portata al di fuori di voi. Domenica non scatenate temporali in una stanza i fulmini colpirebbero più voi che gli altri.

SAGITTARIO: godete le gioie del cuore senza pesarle sulla bilancia delle cose giuste. In medittativazione con SHEKINAH vi avvicinerete al Vero Amore che renderà brillanti come una stella. Sabato prendetevi cura di ciò che Dio vi affida. Domenica meglio riposare che combattere i mulini a vento.

CAPRICORNO: il senso di protezione verso gli altri talvolta vi rende assenti verso voi stessi. Potenziate le vostre energie e le vostre capacità di difesa vostra e dei vostri cari con la meditattivazione di MICAEL. Sabato non perdetevi di vista e coltivate i vostri talenti, lasciateli girare. Domenica nuovo amore, o nuovi accordi per amori in via di ricostruzione.

ACQUARIO: non date retta alle sentenze giudicanti che vi giungono all’ orecchio, come lingue di fuoco cercano solo di bruciarvi le ali. Cercate SEHEIA in meditattivazione per scoprire chi vi parla alle spalle. Sabato siate ben presenti, forza e sorriso. Domenica l’amore si conquista con leggerezza e si vive con impegno.

PESCI: ci sono solitudini che fanno bene e isolamenti che lasciano scorrere energie vitali. Sta a voi trovare il lume della scelta, consultatevi in meditattivazione con JABAMIAH per convogliare le energie in campi fruttiferi. Sabato godetevi la vita come un angelo disteso al sole. Domenica non buttate tutto all’ aria per cercare di trovare ciò che sapete di non avere.

