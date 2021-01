Angeli Protettori 2021 da Meditattivare segno per segno

Segno per segno gli Angeli che ci accompagneranno nel 2021 da meditare attivamente ovvero meditattivare per avere la protezione, la presenza delle loro energie sottili. Meditiamo anche sulla loro simbolicità per trarne felici auspici e consigli dell’anima per un buon percorso di vita per quest’anno

ARIETE: il vostro Angelo guida per il 2021 è MELAHEL, colui che salvaguarda i marinai dalle secche improvvise ed insegna a navigare sottocosta, al chiaro di luna. Attivatelo in meditazione per mantenere una rotta equidistante dalle coste, sia in momenti felici che in altri dove l’essere troppo coinvolti può essere pericoloso, ed evitare che lune storte vi portino fra gli scogli.

TORO: il vostro Angelo guida per il 2021 è NATHANIEL, colui che tira le fila del teatrino umano. Sarà un aiuto importante meditattivarlo per gestire le relazioni, i legami troppo stretti, o quelli troppo lontani che desiderate riannodare, ma se i fili si tirano dall’alto, noi sulla terra dobbiamo allungare le braccia in cerca di una stretta di mano decisa e non sfuggente.

GEMELLI: il vostro Angelo guida per il 2021 è MITZRAEL, colui che sveglia le anime dal sonno terreno. Avrete idee ed emozioni che vi portano oltre il mondo degli uomini, ma dovete meditare questo potentissimo Angelo per non perdervi in volo e comunicare il vostro passaggio alle anime distratte dai sensi. Fatevi accompagnare negli incontri in cui è importante che vi ascoltino senza pregiudizio.

CANCRO: il vostro Angelo guida per il 2021 è REMIEL, colui che insegna a dire no quando necessari. Cercate il suo consiglio in meditazione per quelle situazioni, che si presenteranno durante l’anno, in cui non riuscite ad arginare richieste impossibili o dannose per voi. Vi aiuterà a valutare il peso delle vostre necessità, l’importanza di essere autonomi, e soprattutto creativi.

LEONE: il vostro Angelo guida per il 2021 è ARIEL, colui che libera la mente dai pensieri ossessivi. Non costruitevi un muro di pensieri, aiutatevi con la meditazione di questo Angelo a trovare l’energia che tagli nettamente i legami limitanti e dissolva in fumo le pareti della prigione in cui chiudiamo anima, cuore e intelligenza.

VERGINE: il vostro Angelo guida per il 2021 è MAHASIAH, colui che aiuta a centrare il nostro vero obiettivo. Sarà un anno in cui le novità non devono cogliervi impreparati, portatevi al passo con le cose grazie alla Sua meditattivazione e approfondite quali sono i vostri veri obiettivi e come raggiungerli passo dopo passo.

BILANCIA: il vostro Angelo guida per il 2021 è ANANCHEL, colui che ci permette di crescere i nostri talenti. È un anno buono per mettere in luce possibilità, anche artistiche, di cui non siete sicuri o neppure sapete di avere, chiudete gli occhi e esibitivi su una nuvola per il Talent scout degli Angeli

SAGITTARIO: il vostro Angelo guida per il 2021 è JAMABIAH, colui che irriga il terreno con acqua di fonte. Non rammaricatevi di ciò che dovete lasciar andare, lasciate che le cose e le energie scorrano verso terreni fertili alla loro rinascita. Godetevi delle passeggiate immerse nella natura meditando attivamente con il vostro angelo che vi accompagna passo passo e lasciate che sia.

CAPRICORNO il vostro Angelo guida per il 2021 è: RAPHAEL, colui che salva dal richiamo delle Sirene. La forza guaritrice di questo Angelo può essere usata in modo preventivo, evitando i rischi o in modo curativo, voi come pensate sia meglio? Medittativatelo con fiducia e ascoltate i suoi richiami.

ACQUARIO: il vostro Angelo guida per il 2021 è SEHEIAH, colui che vi mette in relazione con l’altro. Cercate di non rimanere in solitaria fuga verso il futuro, ma crcate di avvertire il fruscio di ali che si muove intorno a voi grazie alla sensibilità donata dall’energia di questo Angelo, le grandi opere si compiono in correlazione con gli altri.

PESCI: il vostro Angelo guida per il 2021 è CHAVAKIAN, colui che regola il fluire vitale e il logos creativo. Immergetevi nelle acque che vi scorrono attorno e lasciate che la vostra energia si diffonda senza cercare un unico bersaglio, ma scorra come l’acqua in ogni dove. La potenza dell’Angelo vi aiuterà attraverso la meditattivazione a capire il mondo circostante e rendere parole in fatti.