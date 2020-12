OROSCOPO weekend 11/13 Dicembre Angel’s Whishes

Lasciate che sia il cuore a guidarvi attraverso questi momenti incerti, senza farvi abbagliare da ciò che brilla e ciò che strilla, da paure apparenti. Sondate le profondità della vostra anima meditattivando l’Angelo Guaritore dell’io: RAPHAEL. Vi aiuterà trovare il percorso interiore, la falda energetica inter nos da cui risale l’energia necessaria a sanare ferite nuove e antiche, noi siamo il dolore noi siamo la cura. N.B.: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per meditattivare il vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE: non stringete le situazioni, gli affetti, all’ultimo minuto, piuttosto lasciate andare a suo tempo torneranno, o sarà meglio perderle che legarle. CASSIEL vi consiglia di non perdere tempo a cercare sotto ciò sopra non appare. Sabato sarete felici di prendervi cura di un sentimento nascente. Domenica godete di amore e unità lasciando brillare il cuore.

TORO: felici sviluppi di storie legate alle vostre fantasie per chi apre gli occhi e le cerca nel mondo. L’angelo METRATON è il ponte tra il cielo e le vostre note terrene, meditattivate con Lui una nuova melodia ancestrale. Sabato fermatevi ad assaporare ciò che avete. Domenica l’amore si rinnova nei patti e nei progetti.

GEMELLI: distribuite i pesi che la vita ci assegna per riequilibrare il cammino. L’Arcangelo RAFFAELE vi può guidare nell’introspezione meditattiva per liberarvi da stampelle che non reggono e illuminare l’aurea oscura. Sabato non chiedete perché già avete, chi fa da sé fa per tre. Domenica lasciate che parlino alle vostre spalle, sbattete le ali e circondatevi delle vostre piume.

CANCRO: non è ancora il momento di agire, dovete armarvi di pazienza e attendere. Tagliate intanto l’influsso negativo dei pensieri con la spada celeste di ARIEL. Liberatevi dalle nuvole che vi offuscano la mente. Sabato guardate più lontano possibile, a testa alta. Domenica un dono va accettato e sostenuto.

LEONE: chi ben comincia è a metà dell’opera, trovate con UZZIEL la forza e la pazienza di ascoltare tutti e di riuscire poi a creare la vostra rotta in solitario. Sabato l’energia non vi manca e rende interessante la vostra carica erotica. Domenica trovate un posto vostro, sulla terra e nel cuore, e fermatevi a meditattivare le energie necessarie a rialzarvi.

VERGINE: tutto non si può pretendere, attirate ciò che desiderate dal profondo con la meditattivazione a cuore puro di LAUVIAH, e concretizzate con lo studio le vostre aspirazioni. Sabato fate il punto su ciò che avete a cuore. Domenica la generosità è un dono verso il cielo, aiuta a volare.

BILANCIA: per quanto crediate di far da soli una luce illumina il vostro cammino e il vostro cuore, attirate con SHEKNAH in meditattivazione le energie dell’amore corrisposto. Sabato mettete in mostra il vostro talento, sarete apprezzati per il vostro lato immaginifico. Domenica non riposate sugli allori il cielo vi manda ancora energie da trasformare in oro..

SCORPIONE: chiedetevi da che parte della luna state, quella in vista o quella nascosta, e prendetene gli influssi sottili per accendere il vostro talento artistico con la meditattivazione di ANANCHEL. Tirate fuori dalle nuvole la vostra capacità e praticatela. Sabato l’amore si unisce al cuore con gioia e passione. Domenica come i gemelli lasciate che parlino alle vostre spalle, sbattete le ali e circondatevi delle vostre piume.

SAGITTARIO: non caricatevi di troppo lavoro, potreste avere un crollo improvviso. Concentratevi su ciò che avete e lasciate che SACHIEL vi porti energie positive e nuove prospettive. Sabato non rompete un accordo d’amore, cercate piuttosto di rinnovare un patto alleggerendolo di inutili fardelli. Domenica lasciate agli altri la fretta voi oggi godetevi il tempo granello per granello.

CAPRICORNO: cambiamenti in vista, cercate di anticiparli mirando oltre e studiando la situazione con la sapienza Akasica di MAHASIA. Sabato la fonte della giovinezza è il sorriso e la leggerezza dell’anima. Domenica energie negative sembrano circondarvi ma pensate sempre che negativo e positivo sono solo due poli di una stessa energia.

ACQUARIO: c’è chi pende dalle vostre labbra, mettete a frutto il momento realizzando un progetto d’amore, qualcosa che da tempo era nell’aria. L’Angelo RAZIEL vi porta in meditattivazione il seme di una vita nuova. Sabato immergetevi nella natura e liberate l’istinto. Domenica il carro è pronto sta a voi salire o scendere.

PESCI: credete di sapere tutto e non vi accorgete che siete come un burattino legato a un filo. Per convenienza continuate il girotondo ma intanto cercate il sistema per sganciarvi. NATHANIEL vi po’ aiutare a risalire al nodo di quel legame che vi impedisce i movimenti. Sabato nell’amore non perdetevi in parole ma in abbracci. Domenica amici e parenti e tante chiacchiere.

