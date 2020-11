Roberto Burioni smentito dal suo stesso ospedale sui Pronto Soccorso: “Non è a conoscenza della realtà clinica”

Facciamo una premessa. Mentre a febbraio gli esperti ritenevano inutili le mascherine e molti di loro parlavano del Covid come una semplice influenza, su questo sito veniva denunciato come gli studi cinesi sostenessero esattamente l’opposto () e come gli ospedali lombardi fossero sguarniti di dispositivi di protezione (). Per primi invitavamo a non ascoltare i politici e gli scienziati italiani e a dar retta al virologo americano Robert Gallo, l’unico che dicesse che di questo virus non ne sapevamo nulla e che la mortalità in Italia fosse più alta (). Abbiamo pubblicato i documenti choc sulla medicina delle catastrofi () e raccontato nel dettaglio la tragedia vissuta in Lombardia ().

Sicché a nessuno venga in mente di appellarci come negazionisti. Detto questo, non possiamo non evidenziare le troppe cose che non tornano. A partire dalla leggenda sul mercato di animali vivi di Wuhan, da cui è impossibile sia sorto il virus (GUARDA), nonostante continuino a raccontarcela in questa maniera.