Teodorin Obiang, la vacanza dorata del figlio del dittatore della Guinea equatoriale, mentre il suo popolo muore di fame

Una vacanza da 40 mila dollari a notte sull’isola privata di Voavah alle Maldive, mentre la sua gente vive con 2 dollari al giorno. Teodorin è stato condannato a febbraio a Parigi per riciclaggio. Non sembra preoccupato

Tra i rich kids più arroganti spunta il nome di Teodorin Obiang, il figlio del dittatore della Guinea equatoriale Teodor Obiang, che si è regalato una vacanza da sogno sull’isola privata di Voavah, alle Maldive, da 40 mila dollari a notte.

RICCHEZZA SFRONTATA – Se obiettivo dei giovani rampolli milionari è quello di suscitare invidia in chi non si può permettere il loro stile di vita (GUARDA), particolarmente odioso è l’atteggiamento sprezzante di Teodorin, soprattutto se si considera che il 76,8% del milione e trecentomila abitanti del suo Paese vive in estrema povertà, con due dollari al giorno.

LE CONDANNE – A febbraio il 50enne è stato condannato per riciclaggio, appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso di proprietà dalla Corte d’Appello di Parigi: tre anni di reclusione con pena sospesa e una multa da 30 milioni di euro da pagare subito. È la prima volta che un vice-capo di Stato subisce un’onta del genere. Ma Teodorin è recidivo: una sentenza simile l’ha visto colpevole negli Stati Uniti, dove avrebbe riciclato decine di milioni di dollari in beni di lusso e memorabilia di Michael Jackson. Il tutto truffando i suoi soci, tra i quali l’italiano Roberto Berardi.

LO YACHT – Nell’occasione gli sono state sequestrate numerose auto di lusso, uno yacht, due aerei privati e una reggia a Malibù. Ma lui non sembra affatto preoccupato, dato che scorrazza per i mari con uno yacht da 115 milioni di dollari e si diverte in un resort nell’atollo di Baa. Su Instagram vanta oltre 100 mila follower, con ogni probabilità tutti fuori dalla Guinea.