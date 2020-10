GRAZIE, PREGO SCUSI TORNERÒ! IL PELLEGRINO CONQUISTA ROMA

La meta è raggiunta, il pellegrino del Teatro indipendente italiano Filippo Arcelloni è arrivato a Roma GRAZIE a chi l’ha sostenuto e GRAZIE alla sua voglia di mettere in cammino il Teatro. In piazza San Pietro un PREGO per il teatro di questi tempi ci sta tutto. Non sappiamo se riuscirà a incontrare il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, se non ora, raccolte le idee e le esperienze di viaggio ci starebbe un TORNERÒ. Perché il Teatro siamo noi, è parte della vita di tutti e merita attenzione ascolto e nuove idee per nuovi percorsi: anche la via Francigena si percorre da secoli, ma oggi la percorriamo in modo diverso, e le diamo così possibilità di esistere. Ecco il video che precede l’ingresso trionfale a Roma in Piazza San Pietro. Che emozione e che gioia! Gran Tour Via Francigena ce l’ha fatta grazie al contributo della raccolta fondi, al sostegno di quanti lo hanno seguito per portare non solo il TeatroTrieste34 la voce indipendente del TEATRO a Roma attraverso la fatica di un lento cammino. Mentre aspettiamo di sapere chi lo ascolterà ascoltiamo la sua voce nel video la TOP THREE, le tre parole MUST di questo viaggio. Franceschini ascolterà?

Ben arrivato Filippo ti aspettiamo a Piacenza per ascoltare dal vivo il tuo racconto !

.