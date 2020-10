OROSCOPO week end AUSPICI DEGLI ANGELI  9-11 ottobre 2020

Per molti sarà un fine settimana in cui si giudica una fase della vita arrivata a compimento. Un nuovo inizio ci aspetta prepariamoci a rendere indietro a ciascuno il suo. L’Angelo RAZIEL si mostra in meditattivazione per aiutarvi a completare l’opera attesa, rendere realtà ciò che era nella mente sotto forma di pensieri, sensazioni, annunci angelici. Accogliamo il nuovo nel cuore come madri accolgono una nascita e abbracciamolo come padri crescono i figli. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e Meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: oscure si possono presentare le nuove tracce del percorso, solo la luna può illuminarle d’argento. Lasciamo che le note dell’anima che ci legano a ricordi lontani divengano serenata per l’astro lunare e non ululato grazie al METRATON, l’Angelo della melodia vitale. Sabato la giornata passerà in silenzio alla ricerca del tempo. Domenica portatevi in alto con il cuore e donatelo all’amore.

TORO: i cambiamenti servono per mettervi alla prova nella ricerca dei vostri talenti. Confidatevi in meditattivazione con ANANCHEL per trovare la vostra giusta modalità creativa ed espressiva. Sabato tutti gli Angeli sono con voi pronti a farsi scegliere per determinare la vostra fortuna. Domenica stimolate le parole della vostra anima come corde di chitarra che producono suono.

GEMELLI: le cose cominciano a prendere il loro posto, il cammino infinito trova agio nel fermarsi a decidere. Gli ANGELI hanno deciso di accompagnare questo momento importante di crescita interiore e di realizzazione, porgi loro a tutti come in coro una preghiera di ringraziamento. Sabato gioca leggero pizzicando le corde della vita. Domenica il ciclo si compie il maschile entra nel femminile e viceversa.

CANCRO: c’è da lavorare e da definire qualcosa anche se la voglia vostra è quella di volare via, la mente è altrove. Affidatevi a MITZRAEL per svegliare in voi il senso di realtà senza farvi travolgere dai fatti ma osservando da lontano. Sabato attenzione ai passi che fate siate leggeri e mantenete la direzione. Domenica per chi è riuscito a salire oltre le nubi il sole regala oro e stelle.

LEONE: cupido scocca frecce ad occhi chiusi, siete voi che dovete decidere dove mirare e decidere il bersaglio. Il risveglio dei sensi avviene anche per imitazione guardando oltre lo stato delle cose. Navigate in nuove acque condotti da MELAHEL verso nuovi approdi. Sabato orientatevi nel buio del mare notturno guardando la luna e le stelle, voci lontane che vi parlano vicino. Domenica godetevi la vista di chi è in cima alla montagna.

VERGINE: nel fare cose complesse usate l’amore e la misura e non la presunzione, e tenete i risultati per voi. Con la pazienza di VEHUIAH raggiunto in meditattivazione, superate la difficile ricostruzione imprevista. I fulmini peggiori colpiscono a ciel sereno. Sabato sedetevi e aspettate non fate la prima mossa. Domenica curatevi del vostro mondo interiore e legate passato e presente in un’armonizzazione melodica.

BILANCIA: è più semplice domare gli altri che non se stessi, le nostre emozioni hanno bisogno di un travaso tranquillo da un’energia di fuoco e rabbia ad un’energia che scalda il cuore. CASSIEL vi aiuta nel cammino nascosto del nostro profondo. Sabato agite con forza per dominare una situazione pur rimanendo nel giusto e nell’equilibrio. Domenica ci sarà qualche ferita da curare ma una mano dal tocco lieve vi potrà aiutare.

SCORPIONE: non portate il passato con voi quando partite per un nuovo cammino, solo l’essenziale per nutrire il vostro io e guardate l’orizzonte anche se vi trattengono trappole e persone. La Meditattivazione di URIEL vi aiuterà fare in modo che chi vi azzanna e si zavorra, molli la preda. Sabato cominciate dalla fine e non pensate di finire. Domenica muovetevi in leggerezza portando un dono per l’amore e la giornata brillerà nelle vostre mani.

SAGITTARIO: state usando molte delle vostre energie materiali e/o spirituali perché ciò avete in mente per l’una non quadra per l’altra. Il pronto soccorso di RAPHAEL non può essere attivato fino a domenica ma è giusto cominciare ad invocarlo per tempo, per non sentirvi navigatori in solitario. Sabato saranno dolci le note che saprete ricavare dalle vostre capacità. Domenica accogliete il richiamo d’aiuto che incontrate.

CAPRICORNO: manca poco a terminare con successo l’opera che vi è stata affidata, accettate con la saggezza di JEZALEL un piccolo aiuto che vi viene offerto e donate la vostra esperienza in cambio. Sabato incessante è il silenzioso lavorio del tempo per aprire, e chiudere, nuove crepe. Domenica raggiungerete la realizzazione del desiderato attraverso la conoscenza e lo studio.

ACQUARIO: il momento è giusto per scrivere una pagina nuova nel libro del destino, sono almeno due le chiavi per accedere a una nuova visione. Non abbiate paura del mistero, avete l’intelligenza per risolverlo e spiegarlo agli altri con la forza comunicativa di CHAVAKIAN. Sabato curate un amico e ne riceverete conforto. Domenica assaporate cose nuove e lasciatevi crescere.

PESCI: la ricerca continua, la strada da percorrere vi porta a scostarvi dal resto del mondo, ma il cammino non vi affatica. Curatevi con l’Angelo JELIEL del nascere di una nuova vita, di un’energia segreta e antica. Sabato prendete la giusta posizione e non lasciate che altri vi facciano spostare. Domenica rivedete il tutto alla luce di nuove conoscenze.

Grazie per Esserci. Per la Meditattivazione del Vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI personali Angeli e Medit-Attivazione su fb. Angeli.medit@gmail.com Roberto