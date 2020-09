OROSCOPO DEGLI ANGELI: AUSPICI dal 18 al 20 SETTEMBRE 2020

Sarà l’amore a scompigliare ogni piano questa settimana, gli ANGELI vibrano intorno a noi attivando le forze naturali dell’attrazione che traduciamo umanamente come Amore. È tempo di capire quali distanze sono necessarie e quali vicinanze ci permettono di vivere e crescere in armonia con gli Angeli e l’Ordine Caos- Cosmico. Aiutiamoci a comprendere attraverso la meditattivazione degli Angeli senza nome. È tempo di decidere chi vogliamo Essere e con chi vogliamo condividere la nostra Essenza. Nota: gli auspici sono per chi li legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: mantenere un basso profilo sarà utile anche per gustarsi un meritato premio senza l’invidia degli altri. Il vostro angelo referente in questo fine settimana è HAZIEL, suo è il dono mentre vostra è la capacità di accettarlo. Sappiate trarre vantaggio dai cambi di prospettiva, sabato nei confronti della gente, domenica nei confronti dei vostri pensieri negativi.

TORO : se non vedete chiaro in qualche situazione create voi una luce, in modo da illuminare ciò che volete sia visto. GABRIEL è l’Arcangelo che vi veglia e vi porta lampi illuminanti. Sabato il senso della famiglia domina le vostre decisioni. Domenica chi si aspetta aiuto personale non andrebbe deluso, sappiate ascoltare, tornerà utile anche a voi.

GEMELLI : state camminando su un ponte mentre tutto scorre sotto di voi. Attraversate senza timore e portatevi su una nuova sponda. SACHIEL vi indicherà la strada più vicina alle stelle rimanendo con i piedi per terra. Sabato organizzate il tempo perché corra per voi. domenica il carro è pronto salite senza timore e partite per la via del cuore.

CANCRO : l’inconscio non ha fretta, agisce prima dell’azione. Cerca attraverso NATHANIEL ci capire da dove arrivano i fili che ti legano alle azioni. Determina il tuo futuro conoscendo i tuoi legami. Sabato sorridi alla tristezza e cogli l’opportunità per come si presentano. Domenica Amore scende a giocare portandoti verso le stelle.

LEONE : nulla si può contro il destino se non continuare il cammino scegliendo le strade indicate dal divino. Lasciate perdere i rami secchi e gli sforzi inutili, salite sul carro di ZADKIEL e lasciatevi guidare oltre il guado dalla fede e dal cuore. Sabato inizia il nuovo viaggio. Domenica le ombre del tempo cercheranno di trattenervi , siate prudenti ma non lenti.

VERGINE : periodo fecondo per nuove cose il che vuol dire anche nuove cure. Medittativate SHEKINAH per seguire il vento delle stelle che vi porta ad amare con piacere dal profondo del cuore. Sabato salpate verso nuovi mari inseguiti da piccole invidie e curiosità. Domenica fate attenzione la richiamo delle sirene.

BILANCIA : fine settimana solare, diffondete il piacevole abbraccio delle energie oltre il muro del vostro eden. È il momento in cui gli opposti si ricompongono per dare vita a nuova energia pronta ad esplodere. Attivate la meditazione di VEHUIAH per essere immobili motori della vostra vita. Sabato sarete incantati dal’’amore. Domenica melodie divine vi attraversano.

SCORPIONE : la tua prospettiva è diversa sappila approfondire nonostante il costo possibile. Supera le tue ansie comprovando con NATHANIEL i legami che reggono. Venerdì hai il gioco in mano. Sabato cullati tra le onde senza paure. Domenica rafforza il legame d’amore con il piacere di un nuovo patto e nuovi obiettivi da condividere.

SAGITTARIO : è il momento di riscuotere ciò che meritate, godetevi il mondo attraverso la vostra esperienza. Gli angeli vi portano energie positive adatte a cogliere il frutto del vostro impegno. Come i nati in Gemelli consultate SACHIEL per raggiungere la meta più alta rimanendo a terra. Sabato qualcuno vi chiama in soccorso. Domenica lasciate che l’anima curi le ferite, non allontanatevi dalla spiritualità ritrovata.

CAPRICORNO : lasciate che chi vi vuole fermare si accontenti delle vostre briciole e continuate a testa alta il cammino. È tempo di trovare giardini per una nuova semina da nutrire con l’acqua spirituale di JAMABIAH. Sabato l’esperienza vi permetterà di godere di nuove fioriture e rimediare ad errori di altri. Domenica svegliate i sensi e godete il mistero dell’Umanità.

ACQUARIO : avete ancora del cammino solitario da compiere prima di cambiare abito. Strada facendo aiutate chi vi cerca e sorreggete chi non si muove. Sabato leggera inizia a sentirsi l’aria della riscossa. Domenica gli ANGELI SENZA NOME sono con voi per colmarvi di energie e seminare nel giardino dell’Eden.

PESCI : compiuta l’opera godete del favore degli ANGELI. Scegliete voi chi chiamare ad accompagnarvi in questo fine settimana, dalla scelta attivata attraverso la meditazione attrarrete le persone e i flussi energetici che necessitano al compimento dell’Opera. Sabato sovrasterete il pubblico con la vostra eloquenza. Domenica ascoltate nel cuore le note che vi legano a persone lontane.

Grazie per Esserci. Per la meditattivazione del vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI personalizzati contattatemi su fb Angeli e medit-attivazione. Roberto Angeli.medit@gmail.com