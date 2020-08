Parte dal Gran San Bernardo il “Pellegrino del Teatro Indipendente” Filippo Arcelloni.

Gran tour Francigena 2020 è l’iniziativa voluta da Filippo Arcelloni da Piacenza, art factotum del Teatro Trieste 34. L’idea è quella di portare a piedi, attraversando l’Italia per oltre 1000 chilometri, il Teatro alla gente, percorrendo l’antica via dei pellegrini che dirigevano a Roma: la Via Francigena.

Il 01 settembre 2020 parte, dai 2400 metri del passo del gran San Bernardo, il pellegrinaggio teatrale ideato da Filippo Arcelloni per far conoscere agli italiani e al governo quanti sul territorio facciano teatro e siano costruttori di cultura, del teatro e delle arti in generale, e quanti abbiano voglia di continuare a vivere e a crescere Pandemia o non Pandemia. Un cammino che si arricchirà giorno dopo giorno d’idee e di persone. Tutti possono cercare il “Pellegrino del Teatro”, incrociare il suo cammino per una chiacchierata, noi lo faremo, e accompagnarlo per tratti in questo viaggio che parte in solitario, ma che arriverà a Roma in compagnia di idee e sostegno. Sostegno che ha ottenuto sia nella raccolta fondi che nell’ospitalità sociale e nella solidarietà dei pernotti offerti da amministrazioni comunali e realtà locali. Noi di Epikurea attraverso Fronte del Blog e La Stanza dei Racconti di Epikurea, racconteremo l’avventura di Filippo Arcelloni tappa per tappa e vi invitiamo sin da ora a mandarci, per metterle nel suo zaino, le vostre idee così che potrà meditarle cammin facendo prima di arrivare a Roma. Se vuoi partecipare anche tu idealmente a questa avventura scrivici un whatsapp o nota vocale allo 3713343761: oggetto “ Pellegrino”. Raccoglieremo i vostri messaggi di solidarietà e di idee da portare a Roma che saranno di accompagno e riflessione in questo pellegrinaggio teatrale. Anche Epikurea percorrerà un tratto di strada insieme a Filippo. Lo incontreremo in una sua tappa vicino a Piacenza dove anche voi lettori sarete invitati a una camminata meditativa sull’esperienza del “Pellegrino”. Tutti insieme auguriamo a Filippo, come dice sul finale di questa video intervista: “Que tal” e “Buen camino” cui aggiungiamo vai piano Pellegrino, macina passi e idee che siano pronte per il mondo di domani senza paure.

ASPETTIAMO IL TUO MESSAGGIO PER FILIPPO