OROSCOPO DEGLI ANGELI AUSPICI dal 28 al 30  AGOSTO 2020

Il mondo si mostra nel caos ma in questi giorni abbiamo bisogno di dare un senso alle cose, cerchiamo però di farlo attraverso l’esperienza comune, l’ascolto e la com-prensione, altrimenti la giustizia di uno diventa ingiustizia per l’altro. L’angelo SEHEIAH attraverso la sua medit-attivazione ci mostra come tutto è in relazione. Se non possiamo abbracciarci fisicamente, perché abbiamo paura, facciamo in modo che almeno le nostre ali si tocchino. Gli auspici sono per chi li legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e praticare la sua attivazione meditata scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: le stelle non possono essere raccolte come i fiori, dobbiamo sentire la loro luce dentro, siamo noi a a decidere se aprire gli occhi dell’anima e godere dei loro favori o proseguire senza luce. Chiamate MICHAEL a protezione avete bisogno di decisioni illuminate. Sabato troverete la via nell’agire non nei pensieri che girano a vuoto. Domenica accettate la pace e le stelle torneranno a fiorire.

TORO: siete ancora tra due fuochi e non sapete quale è quello fatuo. Consultate nella notte di venerdì URIEL uno sguardo dal’’alto vi rivelerà dove il sole buca le nubi. Date spazio ad un sentimento che cresce dentro di voi, sappiate ascoltarlo, e proteggerlo da voci malevole. Domenica il sorriso trasforma in piacere la fatica di raggiungere la vetta.

GEMELLI: indossate il vostro abito migliore e mettetevi alla guida illuminati dal sole, lasciate e tenete le redini del carro seguendo la le difficoltà della strada, non giudicate il cavallo dal suo manto ma dalla sua forza. È ancora l’energia di RAZIEL che vi può aiutare nella nascita del cambiamento in atto. Sabato lo studio diventa progetto. Domenica siete pronti a salpare anche se un guscio di noce per ora vi deve bastare.

CANCRO: da sempre la pazienza è virtù, chiediamo a JELIEL di aiutarci a dosare tempo e forze per favorire la crescita di ciò che amiamo. Sabato le note del cielo possono diventare la vostra musica se riuscite ad intuire il mondo che si cela tra le apparenze. Domenica fate tesoro della vostra esperienza e puntate il cuore e lo sguardo oltre la vetta.

LEONE: è il momento di partire alla conquista del mondo attraverso i vostri talenti. Imparate a sviluppare ciò che veramente siete con la medit-attivazione di ANANCHEL. L’essere se stessi vi porterà a incontrare l’amore vero sabato, vibrando tra le stelle e il cuore. Domenica l’energia vi dell’amore carica la vostra sessualità sappiate goderne con gioia.

VERGINE: l’intenzione apre molte porte ma non aspettatevi che vi portino le chiavi. REMIEL è l’angelo che insegna a credere ai propri desideri mettendovi prima a nudo per cercarli. Sabato avrete molte possibilità le energie degli Angeli vi avvolgono date spazio al vostro intuito per trovare il passo giusto e il campo da seminare. Domenica godete di ciò che è niente trucchi nella scelta dell’amore.

BILANCIA: controllate le fondamenta se non volete che la vostra costruzione, ciò che sta per nascere in questi giorni non sia poi fragile e sensibile al mutar del vento. ZADKIEL vi ha preparato un carro che vi porta verso il successo cercate di salirvi attraverso il suo contatto in medit-attivazione. Domenica fate tesoro della vostra esperienza, ogni gradino salito con coscienza porta doni dal cielo.

SCORPIONE: il tempo è quello del giudizio, date un peso, un colore, una funzione, un posto ad ogni cosa. L’angelo del vostro segno ASSALIH vi aiuterà a scegliere con meditata illuminazione attivatelo al risveglio e prima di ogni decisione importante per darle il giusto peso. Sabato votatevi alla leggerezza le stelle sono oltre le nubi. Domenica avrete tutte le energie pronte per una nuova fase, come se aveste fatto un reset.

SAGITTARIO: fine settimana brillante e fantasioso. Vi sentite al di sopra di tutto. Bene è puntare le stelle ma ricordiamoci che siamo sulla terra è che le nostre ali sono delicate. RAPHAEL vi aiuta a riprendervi da cadute improvvide. Sabato siate attenti al fare senza strafare, e cercate aiuto anche se vi pesa per superare un dolore. Domenica pensate al futuro senza ansia di realizzare ma con la pazienza di chi sa accettare.

CAPRICORNO: siete in viaggio verso una meta nuova, avete i mezzi per arrivarvi con successo non distraetevi e conducete il giogo. ZADKIEL vi accompagna spiritualmente nella realizzazione fruttuosa dell’amore. Sabato le novità prendono forma. Domenica scambiate con il partner un gesto d’amore e aprite il cuore all’energia delle stelle.

ACQUARIO: in questi giorni sentite l’energia in fasi alterne, vi porta su è giù nell’umore come una marea che sale e scende comando della luna. Medit-attivate VEHUIAH per avere controllo sul vostro potenziale sabato non siate impulsivi consultate il profondo emotivo del vostro cuore prima di dare una risposta a chi vi sollecita. Domenica portatevi fuori dagli sguardi dei più e godetevi la vostra parte di mondo a debita distanza.

PESCI: i soldi rappresentano un flusso di energia che vorreste controllare ma per farlo bisogna confondere il bianco con il nero e legare l’anima al palo. MICAEL vi può illuminare sulle giuste scelte che portano la bilancia in pareggio. Sabato accettare la vita è e sarà un dono per la crescita. Domenica avete voglia di riprendere il largo lasciando che i delfini vi seguano.

Grazie per avermi seguito, per la medit–attivazione del vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI personalizzati contattatemi su fb Angeli e medit-attivazione. Roberto Angeli.medit@gmail.com