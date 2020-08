OROSCOPO DEGLI ANGELI AUSPICI dal 21 al 23  AGOSTO 2020

Fine settimana tra la malinconia e la speranza di un nuovo sole. Se allentiamo la tensione scopriremo volti nuovi in facce conosciute. L’Angelo NATHANIEL meditat-attivato ci porge i fili della vita da cui dipendiamo e che ci fanno girare in tondo credendo di girare il mondo. Stringiamo la mano del vicino per creare una catena liberatoria. Per approfondire e conoscere il vostro angelo di riferimento tramite la medit-attivazione scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: la fortuna sembra giri al rovescio, non abbiate timore a girare le carte: il sole di ASSALIAH vi protegge in medit-attivazione. Sabato evitate le risposte negative evitando le domande. Domenica alzate il vostro sguardo e la vostra anima alle sorprese ricche del cielo.

TORO: l’indecisione vi potrebbe costare più del previsto. Non tergiversate in attesa di nuovi sviluppi, createli voi consigliandovi con VEHUIAH su come portare amore a chi non porge ascolto. Sabato la fatica si farà sentire ma non abbandonate la nave , seguite le onde. Domenica le vostre parole viaggeranno più che voi.

GEMELLI: i cambiamenti cominciano a farsi sentire, gli annunci lontani si fanno voci vive e vicine. Porgi ascolto al nuovo con l’energia di RAZIEL. Sabato salgono a galla i curiosi e le curiosità del nuovo mondo. Domenica accogliete il brillare delle stelle rendendolo solida energia, i sogni diventano oro.

CANCRO: la Giustizia non deve essere d’ostacolo all’Amore, per cui non esistono cose giuste ma cose fatte con il cuore. Aprite il cuore a JEIALEL e riceverete doni da scambiarvi in coppia. Sabato sarà il momento di tirare le fila e di vedere chi arriva a voi. Domenica vi sentirete sfuggire al tempo tra le dita, ascoltate i silenzi contano più che le parole.

LEONE: fine settimana agevolato dalle stelle, per rimanere in modo utile sulle nuvole alte medit-attiva URIEL, dall’alto, con distacco, si vedono meglio le cose terrene. Sabato è il momento favorevole per amore e unità, esplosioni sensuali tra mente e cuore. Domenica un riposino sia fisico che emotivo vi aiuterà a centrare l’inizio della prossima settimana.

VERGINE: il risultato ci sarà e sarà positivo ma non abbiate paura a chiedere aiuto, conforto a chi vi sta accanto, le vicende umane si rafforzano intrecciandosi, a questo vi conduce SEHEIAH. Sabato non fatevi prendere dalla tensione e dall’attesa se nulla si muove muovetevi, con dolcezza, voi. Domenica posate le armi e godete il riposo del guerriero.

BILANCIA: sarebbe bello risolvere tutto con un gesto, provate ma guardando l’altro negli occhi. HAZIEL vi regala energia e ricchezza attraverso la sua medit- attivazione. Sabato scoprirete se tutto funziona se chi deve fa, siate maestri del tempo. Domenica è tempo di raccolto e mietitura.

SCORPIONE: è meglio non forzare il filo nella cruna ma lasciare che vi scivoli dentro. MAHASIAH attivato in meditazione vi può dare indicazione energetica per centrare l’obiettivo con naturalezza. Sabato amore e stelle si scambiano in coppia e in famiglia. Domenica ascoltate le voci profonde oltre la vostra corazza, saranno le vostre ali.

SAGITTARIO: ciò che avete da dire suona come un giudizio deciso. Favorite il ritorno delle energie seminate con JABAMIAH in medit-attivazione. Sabato ogni possibilità energetica vi è aperta, canalizzate ciò che vi porta alla crescita personale, dato che siete in un momento favorevole per discernere. Domenica coltivate il vostro rapporto con la natura in modo spirituale.

CAPRICORNO: la vostra sensibilità e acuita in questi giorni e tende a dominarvi. Liberatevi da giogo delle emozioni con NATHANIEL, la sua medit-attivazione vi aiuterà a essere l’emozione non a subire l’emozione. Sabato buone nuove che si traducono in fatti. Domenica prendetevi il tempo di leggervi dentro.

ACQUARIO: chi troppo vuole male costruisce il proprio futuro. ELEMIAH ci aiuta nel distacco dalle cose e persone superflue attraverso la sua medit-attivazione. Sabato è il momento di rivedere in positivo la vostra relazione, nuovi patti o nuovi partner. Domenica l’occhio furbo inganna più che la veste.

PESCI: non si comanda la nave tirando i remi in barca, dovete prendere una decisione regnare nel vostro regno, e in questo fine settimana ve lo auspicano gli Angeli, o cercare di raccogliere il latte versato. Sabato partecipate al girotondo della vita magari si rimescolano le coppie. Domenica ricordate che non ci si bagna due volte nelle stesse acque del fiume.

