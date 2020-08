OROSCOPO DEGLI ANGELI AUSPICI FERRAGOSTO 2020

La voglia di evadere in solitudine domina le ansie di questi giorni, molte tensioni sono al limite, ma non è da soli che si governa il mondo. L’angelo NITH HAIAH è l’energia sapiente che attraverso la meditazione attiva ci può rendere coscienti dei nostri limiti, ma anche delle nostre possibilità. Per non vivere la frustrazione di desiderare ciò che in fondo non vogliamo e che quindi non desiderandolo in verità non raggiungiamo. Per approfondire e conoscere il vostro angelo di riferimento tramite la medit-attivazione scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: di molti che vi stanno intorno fareste volentieri a meno, ma non è il tempo dei disaccordi, piuttosto quello dei distacchi. Prendete in mano la situazione con coraggio e con la pazienza di NITH HAIAH ricavatene terreno fertile, sabato sarà una buona giornata per seminare e domenica per festeggiare con amici e parenti lasciando che sia.

TORO : se vi sentite in ombra muovete gli occhi al cielo, e le gambe sulla terra, per trovare il vostro sole. URIEL vi indicherà una strada a cui non avete pensato. Sabato si apre un sipario fortunato, che godrà chi saprà accettare. Domenica portate voi il gesto, la pace, con un fiore, a chi volete coinvolgere in amore.

GEMELLI : avete fatto una collezione di bastoni fra le ruote ma non per questo fermerete il vostro carro. Passate oltre con la Gloria di ZADKIEL attivata nel profondo del cuore. Sabato lunghi discorsi in compagnia creeranno energie per occasioni condivise. Domenica concedetevi una pausa, creando la vostra intimità.

CANCRO : il pensiero principale è Amore, ascoltate medit-attivando attraverso il cuore SHEKINAH e cercate l’unità mente corpo amore, senza distrazioni. Sabato non ne avrete voglia ma la giornata sarà densa di incontri , di gente. Domenica le vostre energie si arricchiscono di una nuova spiritualità evolutiva.

LEONE : le giornate sono armoniose nonostante la fatica del momento. Il segreto è trovare con METRATON la musica che vi suona nell’anima. Sabato risvegliate il cuore e i sensi e portatevi con il partner oltre le catene delle convenzioni e del dejavù. Domenica è il giorno ideale per mettere ordine tra le emozioni.

VERGINE : dove non arriva la fortuna bisogna costruire con volontà e umiltà. Trovate con REMIEL la vera missione del vostro fare senza chiedere. Chi siete a nudo. Sabato può iniziare un nuovo cammino a cui dedicare nuove energie da dosare con cura. Non abbiate fretta domenica, ma giudizio e coscienza.

BILANCIA : si avvicina il momento di una resa dei conti e per voi non tornano. Non perdete il tempo in mille pensieri cercate con ACHAIAH di trovare il punto focale e ripartite. Sabato decidete se esserci o no, mostrare le carte prima del tempo non rende vincitori. Domenica godete di ciò che avete capirete chi siete.

SCORPIONE : godete del favore delle stelle, delle rose e delle spine. Non mascherate i vostri sentimenti chiedete CASSIEL di darvi modo di far emergere ciò che avete dentro, è questo il tempo. Sabato sarete il cardine della festa. Domenica approfittate della quiete per studiare il sapere che vi appartiene.

SAGITTARIO : avete il mondo intorno ma non ne siete soddisfatti. Lasciate da parte le teorie e concentratevi, attivando in meditazione MAHASIAH, sul vero obbiettivo che volete raggiungere, non ciò che vi sta a cuore, ma che è nel cuore, nella mente, nell’anima, è parte di voi. Sabato camminate a piedi nudi sulla terra. Domenica ascoltate senza dare consigli.

CAPRICORNO : avete la capacità di contrastare la forza avversa con un sorriso fermo. Chiedete a MIZTRAEL di risvegliare i sensi sopiti del vostro rapporto. Sabato mostratevi senza veste e senza inganni, fatelo per primi, chi vi seguirà si unirà a voi. Domenica non pensate al tempo perso ma organizzate il domani.

ACQUARIO : a ciascuno il suo può deludere se non sappiamo vedere ciò che è nostro. Medit-attivate con JEZALEL la grazia del potere del perdono e della gratitudine, e i nostri doni da alberi spogli renderanno i frutti. Sabato non abbiate timori di difendere le vostre idee. Domenica un leggero vento porta cambiamento.

PESCI : ci sono molte cose ancora da fare, non lasciate le stelle senza punte. I vostri pensieri corrono e nemmeno ACHAIAH può fermarli. È ora di liberare l’anima da un peso che vi opprime con la potenza di JELIEL. Cercate di ascoltare la voce della Coscienza e dell’Angelo custode e non i suggerimenti degli umani.

