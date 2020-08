OROSCOPO degli ANGELI: AUSPICI di FINE SETTIMANA dal 7 al 9 Agosto 2020

Fine settimana che si apre alle energie spirituali portandoci un desiderio di alleanza, di voglia di sistemare le cose e superare le divisioni, ci dona uno sguardo paterno sulla realtà con tanta voglia di correggerla solo con qualche scappellotto ben assestato. Medit-attiviamo ANAHEL per mostrare al mondo, come farebbe un figlio verso il padre, quanto possiamo dare di positivo di noi stessi attraverso il nostro talento, qualunque esso sia. Per il vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE : non perdetevi cercando di arrivare alla luna, miratela ma ricordatevi che la luce di cui brilla non è propria, è un riflesso. Medit-attivate la potenza dell’ Arcangelo GABRIEL per un’ idea che illumini strade già percorse. Sabato provate il cammino, ma attenzione agli sforzi e domenica prendetevela con molta calma.

TORO: fine settimana in cui ci saranno degli azzeramenti, nuove situazioni, nuovi inizi. Non fermatevi a guardare, ELEMIAH vi aiuta a elevare lo spirito verso situazioni positive, ma dovete alleggerirvi. Sabato conforto e piacere tra amici, domenica chi vi cercherà vi vorrà intimo consigliere.

GEMELLI: fine settimana delizioso tra la luce complice delle stelle. Fermatevi a meditare in queste sere non solo in dolce e fruttuosa compagnia d’amore, ma con l’Arcangelo MICHAEL che vi protegge nella realizzazione dei vostri desideri luminosi. Domenica solare da godere per mirare a un nuovo orizzonte.

VERGINE: avete una visione particolare delle cose, voi la ritenete giusta , ma non è detto che il mondo approvi incondizionatamente. Sappiate cogliere con ACHAIAH il senso del tempo per non corrervi invano contro. Sabato l’amore vi chiede unità e abbracci, domenica sanno gli amici a cercarvi.

CANCRO: tocca a voi condurre il gioco e segnare la strada. Non distraetevi in questo momento di responsabilità, lasciate che le voci si perdano nel vento e seguite le intuizioni che RAZIEL vi manda attraverso il respiro lento della medit-attivazione. Godete del viaggio e ridete delle buche, domenica ne avrete merito.

LEONE: tante sono le opportunità ma bisogna scegliere di cuore per trasformarle in realtà. Una scelta sola tra tante. URIEL vi porta sulle nuvole per farvi meglio vedere le cose da uno sguardo lontano. Sabato mantenetevi al disopra delle cose non fatevi coinvolgere e domenica siate fermi sulle vostre decisioni.

BILANCIA : la fortuna vi gira intorno, non sforzatevi di rincorrerla, ma meditate, trovando il posto adatto in mezzo alla natura, un richiamo che la porti a voi. Aspettate con la calma di LAUVIAH che si avvicini prima di allungare la mano per prenderla. Le piccole luci di sabato possono trasformarsi in un sole domenica.

SCORPIONE: energie nascoste, ma alquanto imprevedibili vi dominano. Parimenti gli imprevisti si alternano pronti a tendervi trappole e sgambetti. Sorridete e aggirate gli ostacoli e GLI ANGELI insieme vi aiuteranno a sconfiggere il folletto guastatore. Sabato e domenica evitate rigidità e saltate con gioia ogni gamba tesa.

SAGITTARIO: attenzione alle parole, feriscono più delle lame. Non date ne ascoltate giudizi frettolosi e motivati da altro che non la verità. CASSIEL vi invita al silenzio per quei segreti che rivelati possono nuocere anche a voi. Guadagni inattesi portano invidia, badate solo ai vostri affari e condivideteli con chi merita.

CAPRICORNO: le energie femminili dominano in questo fine settimana, solleticando in tutti vanità e capricci, ma anche una visione ben determinata del proprio volere. JABAMIAH vi aiuterà a trovare il terreno fertile per il seme dei vostri desideri. Sabato una sorpresa sarà piacevole se saprete accettarla.

ACQUARIO: energie vibranti e positive in arrivo. Di quelle che ti fanno conquistare il mondo. Venerdì medit- attivate NIT AHIAH per capire come usarle al meglio. Sabato il coraggio darà forza all’amore, non perdetevi tra le pieghe del tempo a risolvere l’irrisolvibile. Che i segreti rimangano tali, e le soluzioni nuove.

PESCI: qui abbiamo una dominanza dell’animo maschile. La forza energetica che da tempo vi cova sotto è in fase, pronta ad esplodere. Seguite i consigli di CASSIEL per non rimanere travolti voi stessi da ciò che potentemente avete nascosto dentro di voi e ora cerca uno spazio per emergere. Tra sabato e domenica comprendere sarà illuminante, ma dovete gettare la maschera.

Grazie Roberto