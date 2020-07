OROSCOPO degli ANGELI AUSPICI di FINE SETTIMANA 17-19 LUGLIO 2020

Cala l’influsso della luna e degli angeli notturni a favore della luce e luminosità del sole diurno. Vivete con leggerezza questi giorni senza perdervi in fatui abbagli. Attivate meditando il contatto con VEHUIAH per trovare il senso profondo dei vostri desideri e farne partecipi gli altri con un primo gesto d’amore che parte da voi. Per il Vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE: cambiamenti in vista, per chi vuole guardare e vedere. Venerdì consultate, come dico sopra, VEHUIAH attraverso la medit-attivazione per comprendere come trovare l’unità d’amore sabato e non passare la domenica a curarsi ferite del cuore.

TORO: raggiungerete la meta da soli, ma non in solitudine. Venerdì sarà ZADKIEL a portarvi verso il successo: da assaporare con cura in un sabato tranquillo. È un fine settimana in cui gli ANGELI vi sono accanto con sorprese e possibilità

GEMELLI: non piangete sul denaro versato, ciò che esce rientra. Combattete la tentazione di pensieri bui, tagliate le nuvole nere con la Spada di ARIEL. State preparando il terreno per una buona crescita, continuate cosi, la pesca fortunata arriverà al primo giro.

CANCRO: è un buon momento per rinnovare un patto d’amore mettendovi nei panni del partner. Medit-attivate ANAEL, vi suggerirà le parole giuste per godere di un sabato sorprendente. La domenica fate il punto sulle cose veramente importanti.

LEONE: meglio non correre rischi in imprese poco solide. Venerdì dosate le vostre Energie con la gioia e il sapere di JABAMIAH, la sua medit-attivazione vi permetterà di fare i giusti incontri tra sabato e domenica e studiare nuove situazioni a lungo termine.

VERGINE: portate pazienza se il mondo vi sembra contro. Venerdì risalite verso una dimensione più aperta con un passaggio verso le stelle di URIEL. Sabato creerete occasioni nuove che porteranno a curiosi risvolti domenicali.

BILANCIA: ci sono pagine ancora da scrivere, non date niente per scontato. Venerdì staccatevi dal mondo e guardatelo attraverso gli occhi di MITRAZAEL. La sua medit-attivazione favorisce il distacco dalle emozioni ossessive. Tra sabato e domenica potrete poi studiare il mondo per camminare anche in zone paludose.

SCORPIONE: l’inaspettato esiste è scombussola i piani, non metterlo su un piedistallo, ma sfruttane la forza avversa. Medit-attivate la luce mirata dell’Arcangelo GABRIEL per mantenere la rotta tra le nuvole e la luna. Domenica accogli il sollievo svuotando le energie dall’ alto al basso.

SAGITTARIO: abbiate cura tanto di voi quanto degli altri. Venerdì medita-attivate SEHEIAH su come agire senza lasciare indietro nessuno. Sabato suonate la riscossa e preparatevi a godere di una domenica Gioiosa portata in dona.

CAPRICORNO: la luna ancora non vi lascia, guardate le stelle attraverso le indicazioni di SACHIEL in medit-attivazione per superare i Guardiani della notte. Gli Angeli vi accompagneranno in un sabato interessante tra le cose terrene. Domenica rileggete con il senno di poi l’andamento del destino.

ACQUARIO: cosa fatta capo ha, non lasciate niente in sospeso. Il contatto giusto per portarvi in un porto sicuro è MELAHEL medit-attivatelo per evitare sabato cadute, anche di stile, e rotture. Domenica sarete voi a portare in dono il sole tra le mani.

PESCI: la giustizia non è la verità ma un’idea umana. Non soffocare i tuoi pensieri nella gabbia che altri ti creano intorno. REMIEL ti aspetta per combattere non per chiedere. Alza lo sguardo da ciò che ti lega e ti tiene a terra, comprendi cosa sia osservando da lontano.

Medit–attiviamo insieme il vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI su fb Angeli e medit-attivazione Angeli.medit@gmail.com Grazie ROBERTO