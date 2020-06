Il medico di Crema: “La Tac nel Covid-19 è un po’ come il Var nel calcio. Può evitare discussioni sul nulla”

Il radiologo Maurizio Borghetti, dalla trincea dell’ospedale di Crema, è certo: “Che il virus sia ancora presente è noto ma non fa più paura. Qualche isolata polmonite la vediamo ancora, ma vediamo anche che è contenuta e non grave”

Non è sparito il Covid-19, ma qualcosa nel suo modus operandi è mutato da tempo. E le gravi polmoniti, riscontrare da Tac (utili a combattere il diffondersi del virus, come il Var a disperdere inutili polemiche nel football), ormai fortunatamente sono pochissime. E da Crema, zona tra le più colpite d’Italia dal Coronavirus, il medico radiologo Maurizio Borghetti è tornato a … comunicare secondo il suo consueto stile rasserenante, quanto segue…

Crescono come funghi le dichiarazioni e prese di posizione positive sulla coronapandemia mentre in aprile (tranne i Burdèl ) eran tutti concentrati su contagi, pericoli, modalità di infezione (anche astruse) catastrofi eccetera e intanto le Tac delle polmoniti crollavano. Si scontrano però con quelle più prudenti e con quelle pessimistiche. C’è quindi ancora confusione. Trascuriamo quella di alcuni esponenti della politica che mi pare abbiano ancora trovato poco insegnamento da quello che è successo. Resta piuttosto ambigua la comunicazione. Se insieme al numero dei nuovi contagi in Lombardia o al rilievo di nuovi focolai come quello del S.Raffaele di Roma, dicessero se e quanta malattia (polmonite confermata da Tac) sia stata riscontrata e, nel caso, quanto è estesa, il tutto avrebbe un senso più compiuto. Anche il prof. Gattinoni professore emerito dell’Università di Göttingen in Germania, uno dei più grandi esperti in anestesia e rianimazione, ne riconosce e ne ha riconosciuto il ruolo (anche trascurato) in questa vicenda.

La Tac nel Covid19 è un po’ come il Var nel calcio. Può evitare discussioni sul nulla.

Che il virus sia ancora presente è noto ma non fa più paura. Qualche isolata polmonite la vediamo ancora, ma vediamo anche che è contenuta e non grave e poiché sappiamo che questa zona è stata colpita in modo più violento rispetto ad altre (Milano compresa) è verosimile sia solo una prevedibile coda. Al momento, pertanto, i rischi nel riprendere una vita normale sono minimi e possiamo guardare con sereno ottimismo a domani. Speriamo di vederci presto in piazza a condividere la felicità che …tutto è finito.

Dai Burdèl che ghe la fèm

Così postò sulla sua pagina Facebook il Radiologo e DocRock d’Italia, nonchè comunicatore chiaro, diretto e rasserenante, Maurizio Borghetti.

Stefano Mauri