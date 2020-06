Diletta Leotta, furto choc: i ladri si arrampicano fino al nono piano e le portano via la cassaforte!

Sull’audace e incredibile colpo ai danni della giornalista televisiva Diletta Leotta indaga ora la polizia. Le hanno portato via gioielli e contanti per 150 mila euro

Incredibile colpo grosso ai danni di Diletta Leotta: i ladri si sono arrampicati fino al nono piano e le hanno svaligiato casa, portandosi via la cassaforte con gioielli e contanti.

AMARA SORPRESA – La giornalista televisiva se n’è accorta rincasando tardi sabato notte: il suo appartamento, nei pressi di corso Como a Milano, era stato messo a soqquadro. Solo che la porta non era stata forzata. Viceversa era stata forzata la porta-finestra del terrazzo.

COME HANNO FATTO? – Dunque i malviventi sono entrati da lì. Il fatto è che l’appartamento si trova al nono piano. Come hanno fatto a salire fino lì? Cercherà di appurarlo la polizia, che intanto ha fatto il conto dei danni: la cassaforte è stata asportata con gioielli, orologi (tra cui alcuni Rolex) e contanti per un valore di circa 150 mila euro.

LA BEFFA – Secondo il sito Dagospia, a far capire involontariamente ai ladri che la casa era in quel momento vuota potrebbe essere stata la stessa giornalista, che si era taggata in un ristorante in una Story di Instagram: ai malviventi sarebbe bastato guardarla per capire che era il momento di agire.

