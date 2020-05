Coronavirus, i contagi italiani al 21 maggio: dalla provincia più colpita alla meno colpita

I contagi da coronavirus in Italia del 21 maggio: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita. La banca dati più completa sul covid-19 in Italia. I dati sono forniti dal ministero della Salute

Sono 156 le vittime da coronavirus in Italia al 21 maggio, che portano il totale a 32486.

Il morbo conta 642 casi in più, con una crescita dello 0,3%, in linea con i dati di ieri. Dall’inizio della pandemia sono state colpite 228006 persone. Di queste 134560 sono guarite (+2278). E 60960 sono ancora positive.

Restano in ospedale 9269 pazienti, dei quali 640 (-36) in terapia intensiva.

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 21 maggio

Milano (Lombardia): 22.455

Torino (Piemonte): 15.294

Brescia (Lombardia): 14.326

Bergamo (Lombardia): 12.681

Cremona (Lombardia): 6.365

Roma (Lazio): 5.509

Genova (Liguria): 5.424

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.396

Pavia (Lombardia): 5.105

Verona (Veneto): 5.053

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.914

Bologna (Emilia-Romagna): 4.911

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.449

Trento (P.A. Trento): 4.378

Padova (Veneto): 3.923

Modena (Emilia-Romagna): 3.884

Alessandria (Piemonte): 3.829

Como (Lombardia): 3.678

Parma (Emilia-Romagna): 3.435

Varese (Lombardia): 3.423

Firenze (Toscana): 3.420

Lodi (Lombardia): 3.387

Mantova (Lombardia): 3.308

Vicenza (Veneto): 2.831

Pesaro e Urbino (Marche): 2.736

Cuneo (Piemonte): 2.715

Lecco (Lombardia): 2.700

Treviso (Veneto): 2.650

Novara (Piemonte): 2.645

Venezia (Veneto): 2.644

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.587

Napoli (Campania): 2.583

Rimini (Emilia-Romagna): 2.113

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.863

Ancona (Marche): 1.860

Asti (Piemonte): 1.761

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.709

Savona (Liguria): 1.525

Pescara (Abruzzo): 1.506

Imperia (Liguria): 1.495

Bari (Puglia): 1.447

Sondrio (Lombardia): 1.404

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.365

Lucca (Toscana): 1.352

Vercelli (Piemonte): 1.263

Aosta (Valle d’Aosta): 1.176

Belluno (Veneto): 1.153

Foggia (Puglia): 1.132

Macerata (Marche): 1.110

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.101

Catania (Sicilia): 1.063

Massa Carrara (Toscana): 1.044

Biella (Piemonte): 1.028

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.018

Perugia (Umbria): 1.003

Ferrara (Emilia-Romagna): 984

Udine (Friuli Venezia Giulia): 975

La Spezia (Liguria): 896

Pisa (Toscana): 885

Sassari (Sardegna): 872

Chieti (Abruzzo): 814

Salerno (Campania): 675

Arezzo (Toscana): 675

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 670

Pistoia (Toscana): 666

Teramo (Abruzzo): 646

Brindisi (Puglia): 637

Frosinone (Lazio): 610

Palermo (Sicilia): 574

Messina (Sicilia): 562

Prato (Toscana): 557

Livorno (Toscana): 546

Avellino (Campania): 528

Latina (Lazio): 523

Lecce (Puglia): 509

Cosenza (Calabria): 468

Fermo (Marche): 464

Caserta (Campania): 452

Rovigo (Veneto): 440

Siena (Toscana): 432

Viterbo (Lazio): 425

Grosseto (Toscana): 423

Enna (Sicilia): 421

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 382

Rieti (Lazio): 378

Terni (Umbria): 372

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 354

Campobasso (Molise): 347

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 285

Taranto (Puglia): 276

Reggio di Calabria (Calabria): 274

Cagliari (Sardegna): 249

Siracusa (Sicilia): 248

L’Aquila (Abruzzo): 246

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 229

Catanzaro (Calabria): 213

Matera (Basilicata): 208

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 205

Benevento (Campania): 200

Potenza (Basilicata): 186

Caltanissetta (Sicilia): 172

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 139

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 113

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 59

Isernia (Molise): 57

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 54

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 30

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 4

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 21 maggio

Lombardia: 86.091 (26.715)

Piemonte: 29.990 (8.710)

Emilia-Romagna: 27.417 (4.926)

Veneto: 19.038 (3.286)

Toscana: 10.000 (1.877)

Liguria: 9.344 (2.075)

Lazio: 7.558 (3.637)

Marche: 6.689 (1.832)

Campania: 4.723 (1.373)

Puglia: 4.413 (1.839)

P.A. Trento: 4.378 (66)

Sicilia: 3.417 (1.522)

Friuli Venezia Giulia: 3.215 (578)

Abruzzo: 3.212 (1.272)

P.A. Bolzano: 2.587 (250)

Umbria: 1.429 (61)

Sardegna: 1.356 (318)

Valle d’Aosta: 1.176 (43)

Calabria: 1.156 (326)

Molise: 423 (194)

Basilicata: 394 (60)

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 86.091 (+316, +0,4%, ieri erano stati +294)

Emilia-Romagna 27.417 (+53, +0,2%, ieri +50)

Veneto 19.038 (+8, +0,1%, ieri +33)

Piemonte 29.990 (+105, +0.4%, ieri+158)

Marche 6.689 (+12, +0,2%, ieri +2)

Liguria 9.344 (+55, +0,6%, ieri +32)

Campania 4.723 (+9, +0,2%, ieri +7)

Toscana 10.000 (+18, +0,2, ieri +14)

Sicilia 3.417 (+6, +0,2%, ieri +8)

Lazio 7.558 (+25, +0,3%, ieri +28)

Friuli-Venezia Giulia 3.215 (+6, +0,2%, ieri +6)

Abruzzo 3.212 (+7, +0,2%, ieri +8)

Puglia 4.413 (+6, +0,1%, ieri +11)

Umbria 1.429 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.587 (nessun nuovo caso, per il secondo giorno di fila)

Calabria 1.156 (nessun nuovo caso, ieri +3)

Sardegna 1.356 (+1, +0,1%, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.176 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.378 (+10, +0,2%, ieri +10)

Molise 423 (+1, +0,2%, per due giorni non erano stati registrati nuovi casi)

Basilicata 394 (+1, +0,3%, ieri nessun nuovo caso)

