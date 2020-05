Coronavirus, i contagi in tutti i comuni della Lombardia al 17 maggio

Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 17 maggio. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia

Sale il numero delle vittime da coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: sono 69 (ieri erano 39). Il totale dei decessi arriva così a 15519.

Il morbo rallenta ancora: 326 casi in più, per una crescita dello 0,3%. Dall’inizio della pandemia sono state colpite in regione 84844 persone.

Calano i pazienti delle terapie intensive che si attestano a quota 255 (-13) e diminuisce anche il numero degli altri ricoverati, a 4480 (-41).

La provincia di Milano riprendere a crescere a tre cifre: + 110, dei quali 56 in città.

Clicca sulla foto per ingrandirla

***

I contagi delle province in Lombardia al 17 maggio

Bergamo 12.443 (+46)

Brescia 14.147, +56)

Como 3.629, (+ 4)

Cremona 6.323 (+10)

Lecco 2.645 (+11)

Lodi 3.351 (+10 )

Monza e Brianza 5.287 (+22)

Milano 22.151 (+ 110 )

Mantova 3.291 (+9)

Pavia 4.979 (+35)

Sondrio 1.367 (+4)

Varese 3.379 (+3)

Clicca sulla foto per ingrandirla

***

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca